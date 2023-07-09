Bir kadının yardım çığlığı: Korunma istiyorum

Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 03:00

Eski eşi Mehmet Ali A’dan şiddet gördüğünü, oğlu A.A’nın (4) da darp edildiğini ve istismara uğradığını öne süren Seda T., yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Darp konusuna ilişkin beş dava açıldığını belirten Seda T., iki davadan eski eşinin ceza aldığını belirtirken üç davanın ise devam ettiğini söyledi.



Eski eşi ve eski eşinin kardeşini, oğlu A.A’yı istismar ve darp etmekle suçlayan Seda T., suç duyurusunda bulunmasına karşın henüz dava açılmadığını, soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.

19 kez koruma kararı aldığını belirten Seda T. “2021 yılında boşandım. Boşandığım süre boyunca defalarca darp edildim, ölüm tehditleri aldım ve ölümden döndüm. Şu zamana kadar 19 kez kararım vardı. 6. aya kadar koruma kararımız vardı. Seçimden sonra kararımız bitti. Ancak hiçbir şekilde kararı uzatamıyoruz” dedi.

Kreşte öğretmenlerinin çocuğunda şiddet eğilimi olduğunu söylediğini belirten Seda T., “Okuldan yazı alıp mahkemeye sunduğunu, görüş günlerinin kısıtlanmasını istediğini ancak olmadığını” savundu.

“Son tehdidi şuydu: ‘Çocuğu senden alacağım. Seni paramparça yapacağım. Kimse bulamayacak’ Bununla ilgili şikâyet de ettim” diyen Seda T., “Ancak her darp edildiğimde, karakola gittiğimizde, polisler bir yumuşatma politikası uyguluyor” iddiasında bulundu. Anne Seda T., “Biraz olsun korunmak istiyoruz. Pedagog raporu geldi çocuğum ifade verdikten sonra ve ben rapora rağmen görüş gününü kaldıramıyorum, kısıtlayamıyorum” dedi.