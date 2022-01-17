EMO Ankara Şubesi Genel Kurulu: Yönetime AKP-MHP bloğu geldi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:05

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçimi AKP-MHP bloğunun desteklediği Frekans Mühendisleri Platormu'nun listesi kazandı.

17 bin 14 delegenin kayıtlı olduğu şubenin seçimlerinde üç ayrı grup yarıştı. Açıklanan sonuçlara göre Demokrat Mühendisler 1123, Direnç Çağdaş Mühendisler de 953 oy aldı. Frekans Mühendisleri ise 1152 oy alarak ipi göğüsleyen taraf oldu.

Sonuçların ardından iktidar adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Frekans Mühendisler Platformu için tebrik mesajı yayımladı. Varank, "Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 26. dönem seçimlerini kazanan Frekans Mühendisler Platformu'nu tebrik ediyorum. Yeni yönetimin belli bir zümrenin değil kamunun yararını savunma noktasında tüm mesleki örgütlenmelere örnek yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.

MHP MYK Üyesi Özgür Bayraktar da sonuçlar üzerine kutlama mesajında "Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube seçimlerini Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu yönetimindeki Frekans platformu kazandı. MHP STK Komisyonu olarak Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.

"UZUN ZAMANDIR SÜREN AYRIŞMA"

Enerjideki özelleştirme uygulamaları ve zamlara karşı yıllardır kamucu geleneğin sürdürücüsü olarak mücadele eden meslek örgütü EMO'da yaşanan bu yenilgiyle ilgili olarak EMO Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya ile konuştuk.

Bu sonucu beklemediklerini dile getiren Sakarya, "2 tane demokrat, sol grup girdi. Uzun zamandır yaşanan bir ayrışmanın bir sonucu olarak hoş olmayan bir durum yarattı. Daha iyi olma iddiasında ve çabasında iki sol listenin çekişmesi veya yarışması diyelim. Aradan başka bir grubun iktidara gelmesi sonucunu doğurdu" dedi.

Bundan sonra EMO Ankara şubesinin nasıl bir anlayışla hareket edeceğinin zaman içerisinde görüleceğini belirten Sakarya, "Umarım meslektaşların yararına faaliyet sürdürür arkadaşlarımız" diye ekledi.

"SABAH GAZETESİ GİBİ BÜLTEN GÖRÜRSÜNÜZ"

Demokrat Mühendisler Başkan Adayı Neşe Akkoç da sonuçlara ilişkin "Frekans grubu ilk ortaya çıktığında biz tüm EMO camiasına uyarılarımızı duyuruyla yaptık. Bütün çağrılarımız aslında Frekans Mühendisler Platformu'na karşıydı. Kesinlikle başka bir gruba karşı hareket içerisinde olmadık. Aralık ayı ortasındaki çağrımızda da 'Gelin birleşelim, ciddi bir tehlikeyle karşıyayız' dedik" diye konuştu.

Neşe Akkoç, seçimlere katılımın düşük olmasını "EMO Ankara'nın Erzurum'dan Afyon'a kadar temsiliyeti var. Temsiliyet coğrafyasının bu kadar geniş olması tabi oy kullanmaya gelinmesini etkiliyor. Ankara içindeki meslektaşlarımızın gelmeme nedenlerine bakacak olursanız, ülkede herkes seçimlere ne kadar duyarlıysa, demokratik kitle örgütlerine ya da sivil toplum kuruluşlarına ne kadar duyarlıysa mühendislerin içindeki oranın da bundan daha fazla olmasını beklemek çok doğru birşey değil" diyerek açıkladı.

Akkoç, EMO Ankara Şubesi'nin yeni yönetim altında nasıl bir faaliyet yürüteceği konusunda ise "Bundan sonra bir Sabah gazetesi gibi EMO Ankara bülteni görürsünüz artık. Başkan daha ilk kendini tanıttığı toplantıda 'bunlar nükleer santrale karşı çıkıyor' diye bizi eleştirdi. Farklı birşey bekleyebilir misiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİMDE SALDIRI

Öte yandan seçimlerin yapıldığı Çankaya Sarar İlkokulu, sandıkların açılmasına kısa süre kala Demokrat Mühendisler'e yönelik bir grubun saldırısına da sahne oldu.

Demokrat Mühendisler tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin “EMO Ankara Şubesi seçimlerini 29 oy farkla kazanan Frekans Mühendisler Platformu üyelerinden bir grup seçim sonuçlarının açıklanmasına yakın, alanı toparlayıp seçim bürosuna dönen genç arkadaşlarımıza pusu atmış ve 3 arkadaşımızın yaralanmasına (birinin kafasına dikiş atılmıştır) neden olmuşlardır. Ülkü Ocaklarından toparladıkları, “Frekans Mühendisler Platformu” yeleği giydirilmiş bu güruhun daha ilk icraati olarak Demokrat Mühendislere saldırması sonucunda arkadaşlarımız bu şahıslar hakkında karakola gidip adli süreci başlatmışlardır” denildi.

Akkoç, bu olayla ilgili de "Arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Gereken hukuki süreç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü örgütlü ve toplu bir saldırıya uğradılar" açıklaması yaptı.