Emre Kongar yazdı: 'Davutoğlu'nun sakladığı bilgileri topluma açıklama zamanı gelmiştir'

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:43

Gazetemiz yazarı Emre Kongar, bugünkü "Davutoğlu konuşmalıdır" başlıklı köşe yazısında, AKP'li Cumhurbaşkjanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler" sözleriyle yüklendiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seslendi.

"Davutoğlu’nun, Türkiye’yi bugünkü karanlık günlere taşıyan çok önemli olayların yaşandığı ve hayati kararların alındığı önemli bir döneme ilişkin olan ve hâlâ sakladığı bilgileri topluma açıklama zamanı gelmiştir diye düşünüyorum" diyen Kongar, Davutoğlu'nun AKP saflarında olduğu dönemle ilgili olarak yanıtlaması gereken 5 soru olduğunu belirtti.

Kongar, "Bu soruları benim sorduğum sanılmasın: Tarihin ve toplumun beklediği yanıtlara ilişkin sorulardır bunlar!" ifadelerini kullandı.

Kongar, o soruları ise şöyle sıraladı:

"1) Kendisi toplumda, bugün artık başarısızlığı uluslararası camiada kabul edilmiş olan Suriye politikasının mimarı olarak bilinmektedir.

Bu konuda sorumluluk Erdoğan’ın mıdır, yoksa aralarında tam bir uyum mu vardır? “Ilımlı İslam” modelinin icadındaki rolü nedir?

2) Kendisi bugün de, başbakanlık döneminde de “Siyasal ahlak yasası” savunucusu olarak tanınmaktadır. Erdoğan’ın Davutoğlu’nun politikacılara mal bildiriminde bulunma zorunluluğu getirilmesi önerisine sıcak bakmadığı ve karşıtlığını, “Böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız” sözleriyle dile getirdiği bilinmektedir.

Bu konudaki gerginliğin ayrıntıları nedir, Başbakanlıktan ayrılmasında bu çatışmanın rolü var mıdır?

3) 7 Haziran seçimlerinden sonra, hükümet kurma sırası Kılıçdaroğlu’na geldiği sırada, “istikşafi görüşmeler yapıyoruz” diye ayak sürümesinin arkasındaki süreç nedir? Kimler ortak hükümeti engellemiştir?

4) AKP’nin oylarında beş ayda bir patlama yaratan, 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasındaki korkunç terör olaylarının gerçek sorumluları kimlerdir, kimlerin ihmali vardır?

5) Kendisinden sonraki dönemde yolsuzluklar, haksızlıklar, hukuksuzluklar neden ve nasıl artmıştır?"