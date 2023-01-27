Emre Kongar 'Yeni Ülke Buluşmaları'nda

Cumhuriyet Gazetesi yazarları Prof. Dr. Emre Kongar, Yeni Ülke dergisinin düzenlediği "Yeni Ülke Buluşmaları" etkinliğinde konuşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:41
Emre Kongar 'Yeni Ülke Buluşmaları'nda
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Aylık fikir dergisi Yeni Ülke’nin düzenlediği "Yeni Ülke Buluşmaları" devam ediyor. Yeni Ülke Buluşmaları’nın Ocak ayı konuğu Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Kongar olacak.

“100. Yılında Türkiye Yönünü Arıyor” başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 29.01.2023 Pazar günü yapılacak.

Etkinlik Kozyatağı Kültür Merkezi’nde saat 16:00’da gerçekleşecek. Söyleşinin ardından Kongar ayrıca kitaplarını okurları için imzalayacak.


emre kongar Yeni Ülke Cumhuriyet Gazetesi

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