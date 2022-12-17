Sosyalistler 'tarikat' ve 'cemaatlere' karşı sokağa çıktı: Bu yolu birlikte açmaya çağırıyoruz!

17 Aralık 2022 Cumartesi, 17:41

Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi ve SOL Parti’nin öncülüğünde kurulan Sosyalist Güç Birliği, ‘laiklik’ için Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yaptı.

"Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak: Laiklik kazanacak" sloganıyla düzenlenen kitlesel eylemde “Tarikat yurtları kapatılsın”, “Laiklik kazanacak”, “Kadın düşmanı gerici AKP” yazılı dövizler açıldı.

"BU YOLU BİRLİKTE BİRLİKTE ÖRGÜTLEYELİM"

SGB’liler, tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan olaylara tepki gösterdi. SGB’liler adına açıklama yapan Feray Aytekin Aydoğan, "Yoksul halk çocuklarını karanlığa boğan Aladağ'da, Karaman'da, Kulp'ta, Taşkent'te, Hiranur Vakfı'nda memleketi bir örümcek ağı gibi kuşatan, yaşamlarını, umutlarını çalan cemaat, tarikat düzenine meydan okuyoruz" diyen SGB'liler, "Sosyalist Güç Birliği olarak bu sömürü, yağma düzenini ve cemaat, tarikat düzenine karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bu yolu birlikte açmaya umudu, cesareti, kararlılığı birlikte örgütlemeye çağırıyoruz. Aynı tarikata üye olduğu, aynı secdeye baş koyduğu için kader ortağı olduğuna inandırılan, üç kuruşa yaşamaya şükür çektirilen, iş cinayetlerinde ölmeye kader diye mecbur bırakıldığımız bu düzeni reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİBERALLERİN UYDURMASINDAN DESTEK ALDILAR"

Eylemde SGB Yürütme Heyeti Üyesi Oğuz Oyan bir konuşma yaptı. İktidarın laiklik karşıtı bir tutum içerisinde olduğunu belirten Oyan, “İktidar, liberallerin 'özgürlükçü laiklik' uydurmasından da destek alarak laikliği inanç özgürlüğüne indirgedi ve içini boşalttı. Böylece laikliği adeta Sünni tarikatların koruyucu kalkanına dönüştürdü” dedi.

Laikliğin önemine vurgu yapan Oyan, “Cumhuriyet Türkiye’sinde cumhuriyetin temel ilkelerini açıkça ve her ortamda savunabilmek bir cüret sorunu haline geldi. Laikliği savunmak giderek bir 'medeni cesaret' konusu oldu” ifadelerini kullandı.

"TÜM HALKI MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ"

İktidarın seçim kaybetme korkusuyla giderek saldırganlaştığını ifade eden Güven Gürkan Öztan, “İktidar, karşısında örgütlü yurttaşlar değil müritler ordusu görmek istiyor” ifadelerini kullandı. Öztan, “Bir avuç zenginin servetine servet katarken halkı yoksullaştırıyorlar. Yoksul halkı da imam hatiplere, cemaat yurtlarına, dinci yapılanmalara mahkûm ediyor. Çocuklar, gençler, kadınlar yıllardır tarikat evlerinde istismara ve şiddete maruz kalırken, yaşananlara 'münferit' deyip üstünü örtüyor; şeyhlerin, şıhların sırtını sıvazlıyorlar. İktidar bloğu toplumun tüm ilerici güçlerine savaş açıyor. Savaş borazanlığıyla, baskı ve tehditle halkın öfkesini dizginlemeye çalışıyor. Biz Sosyalist Güç Birliği olarak, tarikat ve cemaat düzenine son vermek için, laikliği kazanmak için, emekçilerin hakları için tüm halkı mücadeleye davet ediyoruz. Haramilerin, şeyhlerin, tarikatların, mafyanın düzenine son verip eşit, özgür ve laik bir ülkeyi hep birlikte kuracağız” diye konuştu.