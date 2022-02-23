ENAG hakkında vergi incelemesi başlatıldı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında vergi incelemesi başlatıldı. ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, vergi incelemesine ilişkin, "Soruşturmalardan bir sonuç elde edilemeyince, sanırım sürece böyle devam etmeye karar verdiler" dedi.
Bağımsız araştırmacılardan oluşan ve her ay, aylık ve yıllık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını Türkiye İstatiskik Kurumu'yla (TÜİK) aynı gün açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında vergi incelemesi başlatıldı.
ENAG Başkanı ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, vergi incelemesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından, “ENAG’a saldırı yetmedi, şimdi de vergi incelemesi yoluyla geldiler. Buyurun” paylaşımı yaptı.
"KİN İLE DEVLET YÖNETİLMEZ"
Vergi incelemesiyle ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na konuşan Veysel Ulusoy, şunları söyledi:
"Vergi incelemesi, adıma, ENAG’ın enflasyon sunumu ile gelmeye başladı. Bu ikinci inceleme. Gelen yazı üzerine biz de gerekli belgeleri denetim birimine sunduk. Soruşturmalardan bir sonuç elde edilemeyince, sanırım sürece böyle devam etmeye karar verdiler, Maliye Bakanlığı’nın karar vericileri. Devletin kuvvetini arkasına alıp kişisel tatmin amaçlı bu incelemeler, en çok da devletin kendisine zarar vermektedir. Kin ile devlet yönetilemeyeceğini artık anlamalıyız. ENAG olarak da halkımızı fiyat gelişmeleri konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz."
ENAG hakkında daha önce de TÜİK tarafından ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.
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