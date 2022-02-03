Son dakika | ENAG enflasyon verilerini üç haneli açıkladı

03 Şubat 2022 Perşembe, 09:49

Son dönemde Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da yine her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranlar arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımnladı.

ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 15.52 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 114.87 olarak gerçekleşti.

ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını yüzde 82,81 oranında olduğunu duyurmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE YAKIT ÜRÜNLERİNDE

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en fazla düşüş yaşanan grup eksi yüzde 6,71 ile kırtasiye , en fazla yükseliş görülen grup ise yüzde 73,82 ile Elektrik Yakıt ürün grubunda olmuştur.