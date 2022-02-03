Son dakika | ENAG enflasyon verilerini üç haneli açıkladı
Son dakika haberi | Yeni yılın ilk enflasyon verileri öncesi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyonu üç haneli olarak açıkladı.
Son dönemde Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da yine her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranlar arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımnladı.
ÜÇ HANELİ ENFLASYON VERİSİ
ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 15.52 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 114.87 olarak gerçekleşti.
ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını yüzde 82,81 oranında olduğunu duyurmuştu.
EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE YAKIT ÜRÜNLERİNDE
ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en fazla düşüş yaşanan grup eksi yüzde 6,71 ile kırtasiye , en fazla yükseliş görülen grup ise yüzde 73,82 ile Elektrik Yakıt ürün grubunda olmuştur.
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- Hindistan'da kaçak kömür ocağı çöktü: 5 ölü
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'