Enerji Bakanı Dönmez'den, Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Algı, manipülasyon, çarpıtma...'

22 Nisan 2022 Cuma, 14:11

Elektrik zamlarını protesto etmek için yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği önceki gün kesildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "4 milyon hanenin elektiriği kesildi 21. yüzyılın Türkiyesinde, bunu içime sindiremiyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: 'MANİPÜLASYON'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun '4 milyon kişinin elektriği kesik' ifadelerine yanıt verdi.

CHP liderinin açıklamalarının 'manipülasyon' olduğunu iddia eden Dönmez, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6’dır" dedi.

Dönmez'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6’dır."