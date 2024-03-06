Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de AKP İl Başkanlığında konuştu:

Yayınlanma: 06.03.2024 - 18:58

Güncelleme: 06.03.2024 - 19:05

AKP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, bugün AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'na destek olmak için kente geldiklerini söyledi.

Eskişehir'in mevcut belediye yönetimini eleştiren Bayraktar, "Her alanda da çok büyük bir potansiyeli var. Muazzam bir sanayisi var. Üretim kabiliyeti var. Bunu daha ileri götürmemiz lazım. Daha çok istihdam sağlamamız lazım bu anlamda. Onun dışında şehirdeki altyapının, lojistiğin, trafiğin daha düzenli hale gelmesi, daha iyi hale gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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AKP'li bir belediyenin kazanması halinde Eskişehir'e daha çok yatırım ve dışarıdan sermaye geleceğini vurgulayan Bayraktar, "Dolayısıyla ilimizin, ilçelerimizin de çehresi değişecek. Ama bunu yapabilmemizin ön koşullarından bir tanesi bu şehrin altyapısının buna hazır olması.

Siz burada yaşayan insanlar olarak bunu çok net hissediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ama gerek trafiği, gerek çevresi birçok yönüyle açıkçası Eskişehir'i hak ettiği bu kadar sanayisi olan, bu kadar potansiyeli olan, bu kadar yetişmiş insan kaynağı olan büyük bir şehri büyüklüğüne yakışır yönetebilmek lazım. Onun için de 31 Mart çok önemli bir dönüm noktası. Sizler zaten bunun çok farkındasınız.

Biz de bugün sahadaki görüşmelerimizde insanımızda bunu hissettik. İnsanımız artık bu sefer bu değişimin olması gerektiğini, olması gerektiğine inanıyorlar.

İnşallah bunun sandıklara yansıtırız ve Nebi Bey'le beraber, hep beraber büyük bir teşkilat olarak, yerel yönetim merkezi yönetim uyum içerisinde bu başarıyı birlikte sağlarız."Buraya yüzlerce, belki binlerce beyaz yakalı, dışarıdan da mühendisi, yöneticisi, işçisi, teknisyeni gelecek. Ama bu şehrin yaşanabilir, kaliteli, yaşamını sağlayacak imkanları da sağlamamız lazım. Maalesef bu şehir şu anda bundan çok uzakta." dedi.