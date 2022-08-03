Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gideri en fazla artan bakanlık oldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu idarelerinin geçen yılın ilk altı ayı ile bu yılın ilk altı ayındaki bütçe giderlerini karşılaştıran tablosunu yayımladı.

Tasarruf söylemlerine karşın kamu idarelerinin harcamaları hız kesmeden devam ediyor. Ocak-haziran döneminde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 76.6 arttı. Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yılın ilk 6 ayındaki harcaması 1.4 milyar liraydı. Bu yılın aynı döneminde yüzde 53.1 oranında artarak, 2.2 milyar liraya çıktı. Adalet Bakakanlığı’nın harcaması yüzde 61.5 artışla 12.2 milyar liradan 19.7 milyar liraya, Milli Savunma Bakanlığı’nın harcaması yüzde 59.4 artışla 29.2 milyar liradan 46.6 milyar liraya, İçişleri Bakanlığı’nın harcaması yüzde 63.7 artışla 5.4 milyar liradan 8.9 milyar liraya yükseldi. Dışişleri Bakanlığı’nın geçen yılın ilk altı ayındaki harcaması 2.7 milyar liraydı, bu yıl yüzde 72.3 artışla 4.7 milyar liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen yılın ilk yarısındaki 301.3 milyar lira olan harcaması bu yılın aynı döneminde 599.4 milyar liraya yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın harcaması 67.8 milyar liradan 112.1 milyar liraya, Sağlık Bakanlığı’nın harcaması 38.2 milyar liradan 63.1 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın harcaması 21.9 milyar liradan 35.2 milyar liraya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın harcaması 25.2 milyar liradan 39.3 milyar liraya çıktı.

REKOR ‘ENERJİ’DE

Gideri en fazla artan bakanlık ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oldu. Geçen yılın altı ayında 1.8 milyar lira harcama yapan bakanlığın bu yılın aynı dönemindeki harcaması yüzde 146.4 artışla 4.6 milyar liraya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın harcaması 2.6 milyar liradan 3.9 milyar liraya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın harcaması 3.2 milyar liradan 5.9 milyar liraya yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın harcaması 3.1 milyar liradan 3.8 milyar liraya, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın harcaması 11.6 milyar liradan 20.1 milyar liraya, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın harcaması 24.5 milyar liradan 40.1 milyar liraya çıktı.

Ticaret Bakanlığı’nın harcaması ise 10.6 milyar liradan 3.1 milyar liraya düştü. Bunda Ticaret Bakanlığı’nın geçen yıl pandemi nedeniyle verdiği desteklerin bu yıl devam etmemesi etkili oldu.

AB BAŞKANLIĞI UÇTU

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde bakanlıklar dışında harcaması en fazla artan AB Başkanlığı oldu. Başkanlığın geçen yılın ilk altı ayında 35.8 milyon lira olan harcaması bu yılın aynı döneminde yüzde 5 bin 900.9 artışla 2.1 milyar liraya fırladı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın harcaması 440.2 milyon liradan 966.6 milyon liraya, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın harcaması 101.5 milyon liradan 228.9 milyon liraya, İletişim Başkanlığı’nın harcaması da 254.7 milyon liradan 546.2 milyon liraya çıktı.

Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı ise geçen yılın ilk yarısında 6.3 milyar lira harcama yapmıştı. Bu yılın aynı döneminde harcaması yüzde 55.5 artarak 9.8 milyar liraya çıktı. Diyanet’in toplam bütçe ödeneği bu yıl için 22.9 milyar lira olarak belirlenmişti.