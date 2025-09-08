Cumhuriyet Gazetesi Logo
Enes Hocaoğulları'na tahliye kararı

8.09.2025 15:52:00
ANKA
19 Mart operasyonları sonrasında başlayan eylemlerde, protestocuların işkenceyle gözaltına alındığını duyurduğu için tutuklanan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi genç delegesi Enes Hocaoğulları, ilk duruşmada tahliye edildi.

Yurtdışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de gençlerin karşılaştığı polis şiddetini ve muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasını anlatan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye gençlik delegesi ve insan hakları savunucusu Enes Hocaoğulları geçen ay tutuklanmıştı. 

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklu yargılanan Hocaoğulları’nın ilk duruşması görüldü.

Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Hocaoğulları’nın ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

