Enflasyon Erdoğan'ın 'şifa reçetesi'ni de vurdu

18 Aralık 2022 Pazar, 10:32

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen mart ayında Tokat'taki ziyaretinde bir 'şifa reçetesi' paylaşmıştı.

Manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıp yatmadan önce bir ara öğün olarak tükettiğini anlatmıştı.

İktidar partisi liderine bütçe görüşmelerinde 8 ay sonra o menü hatırlatıldı.

"ASGARİ ÜCRETLİ AÇ KALIR"

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası'nda aktardığına göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, şunları söyledi:

"Manda yoğurdunun kilosu 50 ile 80 lira arasında, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş, Medine hurmasının kilosu 200-250 lira, yulaf ezmesi de 120 lira civarında…. Yani bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Yani bir asgari ücretli bunu almak isterse ara öğünde, ana öğünlerde aç kalır sayın milletvekilleri."