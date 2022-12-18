Enflasyon Erdoğan'ın 'şifa reçetesi'ni de vurdu
Uzun bir süredir yaşanan enflasyon artışı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şifa reçetesi'ni de vurdu. Reçetenin maliyeti dört kişilik aile için 2 bin lirayı aştı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen mart ayında Tokat'taki ziyaretinde bir 'şifa reçetesi' paylaşmıştı.
Manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıp yatmadan önce bir ara öğün olarak tükettiğini anlatmıştı.
İktidar partisi liderine bütçe görüşmelerinde 8 ay sonra o menü hatırlatıldı.
"ASGARİ ÜCRETLİ AÇ KALIR"
Gazete Duvar'ın Duvar Arkası'nda aktardığına göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, şunları söyledi:
"Manda yoğurdunun kilosu 50 ile 80 lira arasında, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş, Medine hurmasının kilosu 200-250 lira, yulaf ezmesi de 120 lira civarında…. Yani bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Yani bir asgari ücretli bunu almak isterse ara öğünde, ana öğünlerde aç kalır sayın milletvekilleri."
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- Atina'dan Erdoğan'a füze yanıtı!
- 'Ceza muhtemelen onaylanır'
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?