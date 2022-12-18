Enflasyon Erdoğan'ın 'şifa reçetesi'ni de vurdu

Uzun bir süredir yaşanan enflasyon artışı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şifa reçetesi'ni de vurdu. Reçetenin maliyeti dört kişilik aile için 2 bin lirayı aştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 10:32
Enflasyon Erdoğan'ın 'şifa reçetesi'ni de vurdu
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen mart ayında Tokat'taki ziyaretinde bir 'şifa reçetesi' paylaşmıştı. 

Manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıp yatmadan önce bir ara öğün olarak tükettiğini anlatmıştı.

İktidar partisi liderine bütçe görüşmelerinde 8 ay sonra o menü hatırlatıldı. 

"ASGARİ ÜCRETLİ AÇ KALIR"

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası'nda aktardığına göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, şunları söyledi:

"Manda yoğurdunun kilosu 50 ile 80 lira arasında, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş, Medine hurmasının kilosu 200-250 lira, yulaf ezmesi de 120 lira civarında…. Yani bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Yani bir asgari ücretli bunu almak isterse ara öğünde, ana öğünlerde aç kalır sayın milletvekilleri."


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