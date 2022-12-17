Erdoğan’ın 'sansürlenen' Ekrem İmamoğlu yanıtı: 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
Türkmenistan dönüşü uçakta soruları yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili hiç konuşmamış olması dikkat çekmişti. Erdoğan'ın aslında karara dair “Herkes yargı kararına saygı duymalı" diye açıklama yaptığı ancak bu sözlerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın girişimiyle engellendiği öne sürülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verildiği gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'dan dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, ancak İmamoğlu kararına ilişkin tek bir not yer almamıştı.
Halktv yazarı İsmail Saymaz, konunun Erdoğan'a sorulduğunu ancak yanıtın sansürlendiğini belirtti. Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem İmamoğlu Davası’nın sonuçlandığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’dan Türkiye’ye dönmekteydi.
Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Ancak yayınlanan haberde İmamoğlu Davası’na ilişkin yorum yapmadığı görülüyordu.
Bu durum dikkatlerden kaçmadı.
Acaba Cumhurbaşkanına sorulmamış mıydı?
Hayır, sorulmuştu!
Hem de mahkeme sonuçlanmadan önce…
Erdoğan, bu soru üzerine “Herkes yargı kararına saygı duymalı” diye yanıt verdi. İddiaya göre, daha sert cümleler de kurdu. Uçaktaki basın mensupları bu açıklamayı bağlı bulundukları gazete ve televizyonlara geçti.
Ancak İletişim Başkanlığı, bu metinden İmamoğlu sorusunu ve yanıtını çıkardı. Haliyle kamuoyu Erdoğan’ın yanıtını öğrenemedi."
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