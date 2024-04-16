‘Engellemeler son bulsun’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 2024- 2029 dönemi ilk meclis oturumu dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.
Oturumu yönetmek üzere
meclis salonuna alkışlarla gelen
İmamoğlu, tüm meclis üyelerinin tek
tek elini sıkarak kutladı. 316 meclis
üyesinden oluşan mecliste, yeni
dönemde 185 üye ile CHP çoğunluğu
sağlarken 129 üye AKP azınlıkta
kaldı. MHP ise mecliste iki üye
ile temsil edildi. Siyasi parti
gruplarının yeni yönetimleri de
belli oldu meclis oturumunda
CHP Grup Başkanvekilliği’ne
Ülkü Sakalar getirildi. Sakalar’ın
grup başkanvekili seçilmesiyle
İBB Meclisi tarihinde ilk kez bir
kadın, grup başkanvekili oldu.
CHP Grup Sözcülüğü’ne de önceki
dönemde de meclis üyesi olan
Gencay Özcan getirildi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen
İmamoğlu, “Umut ediyorum ki, hiçbir
fayda sağlamadığı bu seçimlerle,
iyice anlaşılan, bazı engelleme
çabaları da artık son bulur. Bu yeni
dönemde sırt sırta verebilirsek
şehrimizin her ilçesinde yaşam
kalitesini kat kat artırabiliriz” dedi.
İstanbul’un yeni bir dönemin
eşiğinde olduğunu belirten İmamoğlu
şunları söyledi: “Hep birlikte,
uzlaşıyla atacağımız her doğru
adım, şehrimizin ve ülkemizin
bütünlüğünü pekiştirecek. Hep
birlikte İstanbul’a şiir gibi rüya gibi
bir beş yıl yaşatabilir, İstanbulluların
gönlünde çok müstesna bir yere
sahip olabiliriz.”
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