‘Engellemeler son bulsun’

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Oturumu yönetmek üzere meclis salonuna alkışlarla gelen İmamoğlu, tüm meclis üyelerinin tek tek elini sıkarak kutladı. 316 meclis üyesinden oluşan mecliste, yeni dönemde 185 üye ile CHP çoğunluğu sağlarken 129 üye AKP azınlıkta kaldı. MHP ise mecliste iki üye ile temsil edildi. Siyasi parti gruplarının yeni yönetimleri de belli oldu meclis oturumunda CHP Grup Başkanvekilliği’ne Ülkü Sakalar getirildi. Sakalar’ın grup başkanvekili seçilmesiyle İBB Meclisi tarihinde ilk kez bir kadın, grup başkanvekili oldu. CHP Grup Sözcülüğü’ne de önceki dönemde de meclis üyesi olan Gencay Özcan getirildi.



Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen İmamoğlu, “Umut ediyorum ki, hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle, iyice anlaşılan, bazı engelleme çabaları da artık son bulur. Bu yeni dönemde sırt sırta verebilirsek şehrimizin her ilçesinde yaşam kalitesini kat kat artırabiliriz” dedi.



İstanbul’un yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi: “Hep birlikte, uzlaşıyla atacağımız her doğru adım, şehrimizin ve ülkemizin bütünlüğünü pekiştirecek. Hep birlikte İstanbul’a şiir gibi rüya gibi bir beş yıl yaşatabilir, İstanbulluların gönlünde çok müstesna bir yere sahip olabiliriz.”

