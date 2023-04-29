Engin Altay: Süleyman Soylu Erdoğan’a mesaj verdi diye düşünüyorum

Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:47

Güncelleme: 29.04.2023 - 23:47

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TELE1 ekranlarında Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programına katıldı. Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 14 Mayıs Seçimleri’ni “siyasi darbe girişimi” olarak niteleyen sözlerinin, seçim tarihini açıklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Altay, “Şimdi Süleyman Soylu’nun buradan muradını ben bilemem. Ama bence Erdoğan’a mesaj verdi diye düşünüyorum. 14 Mayıs seçim kararını ben almadım, Recep Tayyip Erdoğan aldı... Belki ekibine sormadan aldı ben onu bilmem. Seçim kararını alan Erdoğan. 14 Mayıs seçim tarihi için bir siyasi darbedir demek ne? Bir kere bir içişleri bakanının böyle bir söz söylemesi hiçbir demokraside kabul edilebilecek bir iş değil. Kabul edilebilir sınırların çok üstünde. Yani buna Erdoğan’ın bir kere ‘Gel bakayım sen buraya, sen ne diyorsun’ demesi lazım” dedi.

“MUHALEFETİ PERÇİNLER”

Altay, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Soylu'nun buradan meramı muhalefete gözdağıysa bu muhalefeti sadece perçinler. 14 Mayıs’ı kaybettiğini peşin kabul edip buna bir kılıf arıyor ise bunlar kılıf aramakta çok mahirdir. Her işi dış güçlere mal ederler ya da Bay Kemal’e mal ederler biliyorsunuz. Kamuoyunda kafa karışıklığına yol açar. Bunlar kaybedecekler belli ama vermeyecekler mi acaba? Orada dur. Ona hiçkimsenin gücü yetmez. Milli iradenin, millet iradesinin önüne İçişleri Bakanı’nın Erdoğan’ın geçme şansı yok. Yani ellerindeki devlete de güvenmesinler. Bu sistemin kendisi ucube de Süleyman Soylu’nun kendisi de ucubeleşmeye başladı.”