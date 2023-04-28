Seçime 'darbe girişimi' diyen Soylu'ya Tanal'dan yanıt: Seçimden kaçmak için zemin hazırlıyor

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:40

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:47

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, iktidara yakınlığı ile bilinen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’ın etkinliğide yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerine değindi.

Soylu, konuşmasında "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir” ifadelerini kullandı. Soylu’ya yanıt, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan geldi.

“SOYLU, CUMHURBAŞKANINI SUÇLAMAKTADIR”

Cumhuriyet TV’ye konuşan Tanal, seçim tarihini AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediğini hatırlatarak “Allah Soylu’ya akıl fikir versin. Sandık sonuçlarını hazmedemeyenler, halkın iradesini hiçe sayanlar darbecidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’. Yani seçim, demokratk bir seçimdir, demokratik seçimlerde herkesin sandık sonuçlarına katlanması lazım. Kaldı ki 14 Mayıs seçim tarihini belirleyen sayın cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Burada sayın Soylu’nun 14 Mayıs seçim tarihini bir darbe girişimi şeklinde iddia etmesi, cumhurbaşkanını suçlamaktır”dedi.

“İÇİŞLERİ BAKANI SEÇİMDEN KAÇMAK İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR”

Darbenin siyasi ayağına işaret eden Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soylu’nun bu açıklaması provakatör ve provakasyonca bir açıklamadır. Sayın Soylu İçişleri Bakanı'dır, ülkenin güvenliği ile sorumludur, bildiği ne varsa kamuoyuna açıklasın! Aksi takdirde bu şekildeki açıklamalar suçtur, anayasal bir suç işliyor ve Türk savcılarını Soylu hakkında soruşturma açmaya davet ediyorum. 15 Temmuz’un siyasi ayağı AKP’dir. Hodri meydan diyoruz! Neden 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağını bu ülkede önergemizle reddettiler? Bu ülkede çaycı darbeci oldu, lokum satan darbeci oldu, para havale eden darbeci oldu, hamal, işçi darbeci oldu. O dönemde, Fetö’nün siyasi ayağı olarak ihraç edilen yargıçların, savcıların, polislerin tamamı AKP döneminde göreve başlayanlardır. Onun için 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağı isteniyorsa AKP’dir. İçişleri Bakanı şu anda seçimden kaçmak için zeminini hazırlıyor. Çünkü artık sokakta karşılıkları yok. Artık şu anda vatandaş rahat bir nefes alamıyor, ekonomik pahalılıktan dolayı inim inim inliyor.”

“SOYLU’YA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Soylu’ya seslenen Tanal, “Çürüyen kumaş dikiş tutmaz, bu iktidar çürümüş artık. Artık dikiş tutmuyor. İktidar, kendisine oy vermeyen herkese terörist diyor. İçişleri Bakanı, sen ne bakanısın? Mademki darbe diyorsun, sen bostanlık korkuluğu musun? Sen o zaman işlem yap, soruşturma aç! Sen sıradan vatandaş değilsin ki! Bunlar seçimden kaçmak için çamura yatmak istiyorlar. Şu anda Soylu’nun bu açıklaması seçim sonuçlarını hazmedemediklerini gösteriyor. Seçim sonuçlarını hazmedemeyenler darbecidir. Bu sözler anayasal suçtur ve adil seçimi etkilemektedir. Onun için cumhuriyet savcıları soruşturma başlatmazsa suç duyurusunda bulunacağız“ ifadelerini kullandı.