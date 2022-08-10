CHP'li Engin Özkoç’tan, İçişleri Bakanlığı’nın 'YSK' tehdidine yanıt: 'T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:20

İçişleri Bakanlığı tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurumu’nun elinde de yok” ifadeleri üzerine yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; İçişleri Bakanlığı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok, her seçmeni biliyoruz” sözleri ile ilgili “Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, suç duyurusunda bulunulacaktır” paylaşımına tepki gösterdi.

Özkoç, “Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığı ortaya çıkacak diye korkudan Genel Başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın!” dedi.

"KAÇAMAYACAKSIN!"

Özkoç, şu açıklamayı yaptı:

Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığı ortaya çıkacak diye korkudan Genel Başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın! Kaçamayacaksın!

Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığı ortaya çıkacak diye korkudan Genel Başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın! Kaçamayacaksın! — Engin Özkoç (@enginozkoc) August 10, 2022

CHP’NİN YSK TEMSİLCİSİ: KILIÇDAROĞLU ÇAPRAZ KONTROLLERİ KAST ETTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’nin elinde yok” sözlerine açıklık getiren partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “YSK'den bize verilen seçmen listelerini alıyoruz ve bunlar üzerinde çapraz kontroller yapıyoruz. Genel başkanımız da kendi yaptığımız bu çapraz kontrolleri kast etti” demişti.

Yakupoğlu şunları söylemişti: