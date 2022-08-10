CHP'li Engin Özkoç’tan, İçişleri Bakanlığı’nın 'YSK' tehdidine yanıt: 'T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu'
CHP'li Engin Özkoç; İçişleri Bakanlığı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok, her seçmeni biliyoruz” sözleri ile ilgili “Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, suç duyurusunda bulunulacaktır” paylaşımına tepki gösterdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurumu’nun elinde de yok” ifadeleri üzerine yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; İçişleri Bakanlığı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok, her seçmeni biliyoruz” sözleri ile ilgili “Bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, suç duyurusunda bulunulacaktır” paylaşımına tepki gösterdi.
Özkoç, “Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığı ortaya çıkacak diye korkudan Genel Başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın!” dedi.
"KAÇAMAYACAKSIN!"
Özkoç, şu açıklamayı yaptı:
- Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığı ortaya çıkacak diye korkudan Genel Başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın! Kaçamayacaksın!
Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığı ortaya çıkacak diye korkudan Genel Başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. T.C. vatandaşlığını iki kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın! Kaçamayacaksın!— Engin Özkoç (@enginozkoc) August 10, 2022
CHP’NİN YSK TEMSİLCİSİ: KILIÇDAROĞLU ÇAPRAZ KONTROLLERİ KAST ETTİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’nin elinde yok” sözlerine açıklık getiren partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “YSK'den bize verilen seçmen listelerini alıyoruz ve bunlar üzerinde çapraz kontroller yapıyoruz. Genel başkanımız da kendi yaptığımız bu çapraz kontrolleri kast etti” demişti.
Yakupoğlu şunları söylemişti:
- Elimizdeki bilgiler harfiyen doğru ve yasal, yasaya aykırı bir durum söz konusu değil. YSK'den bize verilen seçmen listelerini alıyoruz ve bunlar üzerinde çapraz kontroller yapıyoruz. Çapraz kontrolleri yaparken de belli ilkeleri baz alıyoruz. Ana adı, baba adı, adres bilgileri üzerinden geçmişteki seçmen listeleriyle karşılaştırıyoruz. Genel başkanımız da kendi yaptığımız bu çapraz kontrolleri kast etti. Örneğin bir adreste 100 seçmen kayıtlı görünüyor ama gidip bakıyoruz boş arsa çıkıyor, bunun nedeni kentsel dönüşüm olabiliyor. Kentsel dönüşüme giren yerleri araştırıyor, kontrol ediyoruz. Ya da bir şehirde oltalama denilen yöntemle kontroller yapıyoruz. Örneğin güncel listede Şam doğumlu bir seçmen varsa, 2018 ve 2019 seçmen listelerine de bakıyoruz, yeni mi vatandaşlığa geçmiş diye araştırıyoruz.
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