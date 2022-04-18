Ensar Aytekin: Kriz en çok çocukları vuruyor

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:19

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, ekonomik krizin en çok çocukları vurduğunu ifade etti.

Türkiye'de büyüyen bir açlık ordusu bulunduğu ve bunu karış karış gezdiği sokaklarda gördüğünü belirten Aytekin, "Sokaklarda büyük bir feryat yükseliyor. Halkın alım gücü diye bir şey yok. Artık günü tok geçirme sınırını konuşuyoruz. Ne söylediği belli olmayan ekonomi kurmayları, günü kurtarmayı başarı bilirken, vatandaş günü tok geçirmeyi başarı sayıyor. Aldığımız hava dışında her şeye zam geliyor. Derin bir yoksulluk ülkenin iliklerinde hissediliyor" dedi.

4 ÇOCUKTAN BİRİNİN KİLOSU DÜŞÜK

Türk Aile Hekimleri Dergisi’nde yayımlanan çalışmanın verilerinin sahada gördükleri gerçekliklerle uyuştuğunu belirten Aytekin "Çalışmaya göre her dört çocuktan birisinin kilosu olması gerekenin altında. Hastanelerde çocuk servislerinde de sıkça gördüğümüz bir durum var ki çocuklarımız demir eksikliği yaşıyor. Yeterli beslenemiyor. Birçok üründe mutlak yoksulluk yaşanıyor. Et birçok aile için hayal. Yumurta en ucuz protein kaynağı insanlar yumurta dahi almakta güçlük çekiyor. Demir eksikliği aynı çalışmada da yer alıyor. Verilere göre, kız çocuklarının %85’i oğlan çocuklarının % 68’i kansızlıkla mücadele ediyor. Avrupa’da bu oran %18. Kalsiyum eksikliğinden dolayı ise diş sorunları yaygın yaşanıyor. Kriz en çok çocuklarımızı vuruyor ve bu çocuklar yokluk içerisinde büyüyor" ifadelerini kullandı.

"KRİZİ TEKİL BİR SORUN OLARAK GÖRMEMEK GEREKİYOR"

Aytekin şöyle devam etti:

"Ülkede yaşanan kriz, gıda krizi veya enflasyonist bir kriz olarak görülüyor. Halbuki bir ailedeki bütün bireyleri krizden etkilenme biçimiyle ele almak lazım. Annenin krizi ayrıdır, babanın ayrıdır, çocuğun ayrıdır. Her birinin sağlığa, hizmetlere ve gıdaya erişim hakkında ihtiyaçları ayrı ayrıdır. Gıdaya erişim krizi ise kuşaklara aktarılan bir krize dönüşür. Yetersiz beslenme, çocuğu geleceğe bazı sağlık problemleriyle götürür. O çocuk gelecekte aile kurunca da o yoksulluğu geçmişinden miras alır. Sadece ekonomik yoksulluk değil, sağlığa dair de yoksulluğu miras alır."

KAYNAKLARI ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER EDELİM

"İktidardaki son senesini yaşayan AKP, gitmeden önce artık hazineden garanti vererek, malum kişileri, belirli sermaye gruplarını zengin etmekten vazgeçmelidir" diyen Aytekin, "Üreticilere desteği arttırıp, üretimde kullanılan ürünlerin ve akaryakıtın vergilerden arındırılması mümkün. Aynı şekilde her aileye çocuk yardımının gerçekten hissedilebilir bir seviyeye çıkarılması da mümkün. Hazine bir garanti verecekse, çocukları haklarından mahrum etmemeye garanti versin. Çocuklarımızı yoksun bırakırsak, geleceğimizi yoksun bırakacağız" diyerek tamamladı.