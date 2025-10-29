Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret... Davutoğlu: Yeniden Refah Partisi'yle birlikte çalışma konusunda güçlü bir irademiz var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi'nin yeni genel merkez binasına taşınmasının ardından beraberindeki heyetle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Genel Başkanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, ziyaret dolayısıyla Fatih Erbakan’a teşekkür etti ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı. Davutoğlu, şunları söyledi:

“Bugün Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Kıyamete kadar bu topraklarda egemen olacak, milli iradeyi egemen kılacak bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sınırlar dışındaki tarihdaşlarımızı, soydaşlarımızı, inançdaşlarımızı himaye edebilecek bir güçte devam eder inşallah devletimiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Sayın Fatih Erbakan’a, aynı zamanda yakın arkadaşımıza ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu birçok açıdan anlamlı bir ziyaret. Genel Merkez'imizin açılışında Suat Bey, Sayın Erbakan adına aramızda bulundu. Genel Merkez'imizde kabul ettiğim ilk misafir Sayın Erbakan oldu. Bu, aramızdaki dostluğun bir nişanesi. Tam da Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi de verilecek mesajlarımız açısından da özel önem ifade etti.”

Erbakan da görüşmenin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Burada son derece nazik bir şekilde misafirperverlik gösterdiler. Ve bizler de kendilerine yeni Genel Merkez binaları dolayısıyla bir hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle bu yeni binaların da hayırlı hizmetleri gerçekleştirmelerini ve muvaffak olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yine bugün merhum Erbakan hocamızın da doğum günü. Allah rahmet eylesin. Cumhuriyet Bayramı'na denk geliyor her sene. Tabii, kendisiyle Sayın Başbakan'la görüşmemizde Türkiye'deki genel meseleler, özellikle milletimizin gündemi olan ekonomi, paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet noktasındaki eksikler gündeme geldi. Bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Giderek, üzülerek ifade ediyorum, otoriterleşen bir yönetim anlayışı ve kutuplaşan bir siyaset dünyası; iki kutuplu bir siyaset dünyası bununla ilgili neler yapılabilir, nasıl bir çalışma içerisinde olunabilir, millete umut olmak, milletimizin önüne iki kutuplu siyasetin dışında bir alternatif koyabilmek bakımından neler yapılabilir; bu konularda müzakerelerde, istişarelerde bulunduk."

DAVUTOĞLU: “‘TOPLU İĞNE ÜRETEMEDİ’ DEMEK, TARİH BİLİNCİNDEN YOKSUNLUK”

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “25 yıl önce ülkemizde bir toplu iğne üretemiyorduk” sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Devlet yönetiminde bulunan kim olursa olsun dikkat etmesi gereken en önemli hassasiyetlerden birisi devlette sürekliliktir. Halef-selef kavramlarımız da önemlidir. Halef-selefe hürmet edecek. Selefine hürmet etmeye halef, kendisine görevi bırakacağı halefin de kendisine hürmet etmeyeceğini bilir. Ağır sanayi kavramı Erbakan hocayla birlikte geldi. Ağır sanayiyi niye söyledi? Türkiye’de hafif sanayi vardı da onun için söyledi. Bursa, kadim dönemin en önemli ipek merkezidir. Tekstil ile şimdi öne çıkmasının sebebi Bursa’nın İpek Yolu’nun en önemli tekstil alanlarından biri olmasıdır. Anadolu’daki bütün şehirler tarihte ticaretin, üretimin merkezi oldular. ‘Toplu iğne üretemedi’ demek, tarih bilincinden yoksunluk olarak bana gelir. Siyaseten de doğru bir söylem değil. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın rahmetli hocamızın yanında teşrik-i mesai ederken o propagandalarda kesinlikle CHP-MSP koalisyon hükümetinden sonra sürekli gündeme gelen yatırımları söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’na halef-selef ilişkisinde devlet sürekliliğine dikkat etme tavsiyesinde bulunuyorum.”

ERBAKAN: "200'ÜN ÜZERİNDE SANAYİ TESİSİNİ DEVRALDILAR VE..."

Erbakan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “25 yıl önce ülkemizde bir toplu iğne üretemiyorduk” sözlerini, babası Necmettin Erbakan döneminde kurulan fabrikaları ahlatarak, şöyle eleştirdi:

"Burada gerçek, bu söylenenin tam tersi, üzülerek ifade ediyoruz. 1956'da rahmetli Erbakan hocamız Türkiye'nin ilk motor fabrikasını, Gümüş Motor'u kurdu. Sonrasında 1976 ve 77'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdi. ASELSAN ve daha pek çok ağır sanayi tesisi bu dönemde kuruldu. Düşününüz, bir Diyarbakır'da TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayi) kuruldu. 1976'nın Diyarbakır'ında 10 bin insanın çalışacağı bir fabrika olarak kuruldu. Bu söylemler iktidar tarafından sık sık kullanılıyor ama üzülerek söylüyorum, tam tersi. İktidarları döneminde 200'ün üzerinde sanayi tesisini devraldılar ve özellikle de son dönemde yaptıkları satışlarla, elde avuçta 70-80 tanesini ancak bıraktılar. Rahmetli Erbakan hocamızın, Millî Görüş'ün yaptıkları bu devirde, bu dönemde maalesef elden çıkarılmış oldu. Ayrıca, tabii Türkiye'nin bu 23 senelik süreçteki borçlanmasını da göz önünde bulundurmak lazım."

DAVUTOĞLU: 'BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İRADEMİZ VAR'

Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nin birleşeceği iddilarına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

“Eğer ‘Bugün Türkiye’nin siyasal sorunu nedir’ diye bir soru yöneltilse birçok şeyden önce şunu söylerdim: Siyasetteki atomizasyon, parçalanma... Bir tarafta iki kutuplu bir yapı var, seçimde insanları birinden birine tercihe zorlayan. Diğer taraftan bu ikili yapı dışındaki partilerin atomize olması var. Çok sayıda partinin ortaya çıkması. Bu bir türlü üçüncü bir yolun inşasını mümkün kılmıyor. Yapılması gerekenler, bizim de mutabık kaldığımız, Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra bütün emeğimi sarf ettiğim husus bu iki denklemin dışında bir üçüncü yolun oluşturulması ve Meclis’te oluşturduğumuz Yeni Yol Grubu’nu kurarken de hedef buydu. Sayın Genel Başkan’ın zikrettiği gibi Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında çok samimi bir şekilde ve netice olarak yürütülen birçok müzakerede hedefimiz bu. Birlikte çalışma konusunda güçlü bir irademiz var. Birlikte çalışma alanının genişlemesi ve Türkiye’nin önüne gerçek bir alternatif, insanların, ‘Bu alternatif, ülkeyi yönetir’ diyebileceği bir alternatifi koyma konusunda müşterek bir irademiz var. Makamları falan konuşmadık. Makam niyetiyle yola çıkanlar, menzile ulaşmaz. Her zaman Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki müzakereler hep olumluya tesir etmiştir. Birlikte çalışma irademiz söz konusudur."

BİRLEŞME İDDİALARINA YANIT

Fatih Erbakan ise Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği ile ilgili iddialara şu yanıtı verdi:

"Gelecek Partisi ile uzun zamandır temaslar içerisinde bulunduk. Bu temaslarımızda da hep gündeme alınan konu, biraz önce de söylediğim, Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir hale gelmiş olması ve milletimizin bu iki kutuptan birine muhtaç kalmaması bakımından, milletimize umut olacak bir çalışma nasıl yapılabilir? Bunun görüşmesini yaptık. Bunu biz Saadet Partisi ile de yaptık. Ve bunun genişletilmesi ve millete umut olacak bir alternatifin ortaya çıkartılması bakımından birlikte çalışma noktasında bir sürekliliğimiz var. Bundan sonra da bu birlikte çalışma iradesinin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Daha da sık bir şekilde istişareler, görüş alışverişleri ve birlikte çalışma süreci devam edecek."