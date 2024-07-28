Erbakan'dan Erdoğan'a yanıt: 'YRP seçmeninin oylarıyla seçildiğini hatırlatıyoruz'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 23:31

Güncelleme: 28.07.2024 - 23:31

Erdoğan partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i hedef alarak "Çıktı bir tanesi parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı dedi. Kim bu? YRP'nin bir tane adamı var, galiba kafadan da sıkıntısı var onun. Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor?" sözlerini kullanmıştı.

YRP lideri Erbakan, Erdoğan'ın 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, YRP'li seçmenlerin oyu ile seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"KENDİSİNE HATIRLATIYORUZ"

"İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin için kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı’nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz.

Ayrıca Yeniden Refah Partimiz’in kendileri sayesinde TBMM’de temsil hakkı kazandığına yönelik ifadeleri ile ilgili olarak, Sn. Cumhurbaşkanı’nın da Yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde yüzde 50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz."