Erbakan ile Davutoğlu buluştu: 'Önümüzdeki dönem siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 20:16
Erbakan ile Davutoğlu buluştu: 'Önümüzdeki dönem siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir'
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Binası’nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşme sonrası her iki lider basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"MÜZAKERE YAPILDI"

Konuşmasına Davutoğlu’na teşekkür ederek başlayan Erbakan, “Bu sohbet esnasında elbette ki iki siyasi parti olarak 31 Mart Yerel Seçimlerini ve bir önceki 14-28 Mayıs Genel Seçimlerini ve bunların sonuçlarını bir değerlendirme imkanını bulduk. İktidarın 31 Mart’ta neden böyle bir yenilgiye uğradı, muhalefetin başarısı neye dayanıyor ve bundan sonra nasıl bir gelişmeler olabilir, bunlarla bir istişare ve müzakere yapıldı.

Bununla beraber yeni Anayasa konusunda ve Türkiye’nin en önemli bir problemi olarak ifade edebileceğimiz ekonomik kriz ve yoksulluk noktasında bir değerlendirme yapıldı. Yine bütün bunlarla birlikte hepimizin ortak yarası olan Gazze’de ve Refah’ta yapılan katliamlar ve soykırımla ilgili Türkiye ve İslam aleminin atabileceği adımlar görüşüldü” dedi.

"SİYASİ DENKLEMİN YENİDEN KURULDUĞU BİR DÖNEM"

Davutoğlu ise açıklamasında “Yeniden Refah Partisi ile kurulduğumuz andan beri istişare zemini hep oldu. Sık sık görüştük. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede birçok hususu ele alma imkanı oldu. 31 Mart Seçimlerinin çıkardığı tabloyu detaylı olarak ele aldık. Bu siyasi tabloda iktidar partisinin yaşadığı yenilgi sonrasında iktidar ve muhalefet cenahında ortaya çıkan gelişmeleri, Türkiye’nin genel siyasi gidişatı açısından ele aldık. Önümüzdeki dönem Türkiye’deki siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir” ifadelerini kullandı.


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