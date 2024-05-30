Erbakan'dan 'uyutma' tepkisi: 'Böyle merhametsiz bir yaklaşımı kabul etmiyoruz'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu. Hayvan bakım maliyetlerine ilişkin açıklamalara da tepki gösteren Erbakan, "Kamuda 1 ayda 1 milyon 400 bin TL maaş alan bir müdürümüz 1 milyon maaş alsın. 800 bin TL maaş alan bürokratımız 300 bin TL alsın da bu hayvanlara bir kaynak bulalım." dedi.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:07
Erbakan'dan 'uyutma' tepkisi: 'Böyle merhametsiz bir yaklaşımı kabul etmiyoruz'
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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, sokak hayvanlarına ilişkin iktidarın 'uyutma' açıklamalarına yönelik sert eleştiride bulundu. Erbakan, "Böyle merhametsiz bir yaklaşımı Yeniden Refah Partisi olarak kabul etmiyoruz" dedi.

Erbakan sokak hayvanlarını 'uyutma' tartışmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Burada bizim yaklaşımımız peygamberimizin hadis-i şerifi var, ’Merhamet etmeyene merhamet edilmez’ buyuruyor Peygamberimiz. Evet sokaklarda bir tane başıboş köpek kalmasın. Bunu zaten biz bir proje olarak söyledik. Bunların hepsini toplayalım ama bunları en gelişmiş, en modern alanlarda ki Yozgat Belediyemiz bir tanesini kurmaya başladı ‘Evcil Kent’ adı altında. Buralarda en güzel şartlarda yaşatalım. Kısırlaştıralım ve yaşatalım, onların hayatına son vermeyelim. Çünkü bizim inancımızın temeli bütün mahlukata şefkattir. Müslüman olsun ya da olmasın bütün insanlara şefkat ve aynı zamanda bütün mahlukata şefkat ve merhamettir. Böyle merhametsiz bir yaklaşımı Yeniden Refah Partisi olarak kabul etmiyoruz. Bu hayvanların elbette toplanması lazım, insanların yaşam alanından uzaklaştırılması lazım ama orada veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde en iyi şartlarda yaşamaya devam etmesi lazım. Bununla ilgili az öncede dediğim gibi belediyelerimiz gereken adımları atıyor. Veterinerlerin, uzmanların gözetiminde bir toplama kampı, ölüm kampı değil hayvanların en güzel şekilde yaşamına devam edebileceği evcil kent projemiz var. Biz bu canlara kıyamayız ve bu canları öldüremeyiz. Bunların yaşatılması çok büyük maliyet oluyor deniyor. Kamuda 1 ayda 1 milyon 400 bin TL maaş alan bir müdürümüz 1 milyon maaş alsın. 800 bin TL maaş alan bürokratımız 300 bin TL alsın da bu hayvanlara bir kaynak bulalım. İmtiyazlı holdinglere 128 kez vergi muafiyeti çıkaracağımıza 28 kere çıkaralım da buradan bu hayvanlara bir kaynak bulalım. Bu kadar israfa, faize ve bu kadar imtiyazlı holdinglere trilyonlar aktarırken bu hayvanları yaşatacak kadar paramız yok mu” ifadelerini kullandı.

 


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