Son dakika haberi... AKP'nin sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te

Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:08

Güncelleme: 29.05.2024 - 12:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, AKP grubunun 'sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme' konusundaki çalışmalarına ilişkin, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir taslak çalışması yapmıştı. Ve bu taslak çalışması Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz elbette bunu değerlendireceklerdir" dedi.

Tunç, sokak hayvanları için yapılan "uyutma' tartışmalarına ilişkin soru üzerine ''Bunlar Meclis'te konuşulacak'' şeklinde yanıt verdi.

"Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz biz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız" diyen Tunç, "Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, o komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda; 'evcil hayvan', 'sahipsiz hayvan' gibi tanımlar netleştirilmişti ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda, hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor" diye konuştu.

Tunç açıklamasında ''Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Özellikle sokaktaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini ve bunun giderek de arttığını görüyoruz. Belediyelere düşen görevlker olacak bir takım kurumlara düşen görevler olacak. Burada dengeyi korumak gerekiyor. Hem insanları hem hayvanların can güvenliğini korumamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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