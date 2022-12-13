Erdal Eren katledilişinin 42'nci yılında anıldı

13 Aralık 2022 Salı, 19:49

Emek Gençliği tarafından dün düzenlenen anma töreninde konuşan Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Sinancem Alikoç, Erdal Eren’in mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Alikoç, “O günden bugüne çok şey değişti. Ancak Erdal Eren’in bıraktığı mücadele yoluna olan inancımızda bir değişiklik olmadı. Şimdi Erdal’lardan aldığımız demokratik Türkiye mücadelesini yürütmenin vaktidir. İşçi sınıfının önderliğinde hep beraber Türkiye’yi daha güzel ve yaşanabilir bir ülke yapmak için mücadele edelim. Erdal’lardan, Deniz’lerden aldığımız mücadeleyi sürdürelim” dedi.

‘HESAPLAŞILMADI’

Devrimci 78’ler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk ise 12 Eylül darbesiyle hesaplaşılmadığını ifade etti. Esentürk, “Erdal’ın idam edilişi üzerinden 42 yıl geçti. Hiç kimsenin 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak gibi bir kaygısı olmadı. Bütün iktidarlar darbenin nimetlerinden faydalanma yolunu seçtiler” dedi.

42 yıldır Erdal Eren’in unutulmadığına dikkat çeken Esentürk, “Bugünkü diktatörlüğe karşı mücadele etmek aslında 12 Eylül faşist darbesine karşı mücadele etmektir. Erdal’ın başucunda ona saygımızı özlemimizi ifade ederken onu yaşatacağımızı ve mücadele edeceğimiz bir daha söylemek istiyorum” diye konuştu.