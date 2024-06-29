Erdem: Geçici sığınma hakkı kaldırılabilir

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:02

Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem, Türkiye’de sığınmacı sorunu için neler yapılması gerektiğini anlattı. Cumhuriyet’e konuşan Erdem, “Verilen geçici sığınma hakkını Türkiye devleti kaldırabilir. Cumhurbaşkanı ‘Bugün itibarıyla Türkiye’de geçici sığınma hakkı bulunan Suriyelilerin geçici sığınma hakkı kaldırılmıştır’ diyebilir. Bunun önünde uluslararası insan haklarına göre tek bir engel var. O da eğer gönderilen Suriyelilerin ülkelerinde öldürülme, işkence görme, kötü muamele görme gibi bir tehlike varsa. Zaten Beşşar Esad her yıl af ilan ediyor ve ‘Kötü muamele görmeyecekler’ diyor” ifadelerini kullandı. Erdem, Türkiye’de kaçak olarak kalan yabancılar için de çözüm bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

