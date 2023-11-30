Erdem Gül'ün 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:40

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:40

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Erdem Gül yönünden yeniden görülen davaya dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Erdem Gül ile avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Erdem Gül'ün, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri FETÖ/PDY'nin nihai amaç ve stratejisi doğrultusunda ve hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde yayınladığını iddia etti. Savcılık, Erdem Gül'ün, terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiğini öne sürdü.

3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS

Savcı, mütalaasında Erdem Gül’ün "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar haple cezalandırılmasını talep etti.

Erdem Gül ile avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

KARAR DURUŞMASI OLACAK

Savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 28 Şubat 2024 tarihine erteledi. Mahkeme başkanı, 28 şubatta yapılacak olan duruşmanın karar duruşması olacağını belirtti.

KUTU: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Erdem Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile 13 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar vermişti.

GEZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem Gül, "Bir tek kelime söyleyeceğim; Gezetecilik suç değildir" dedi.