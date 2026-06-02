Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan, 10'uncu kez dede oldu

Erdoğan, 10'uncu kez dede oldu

2.06.2026 10:08:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Erdoğan, 10'uncu kez dede oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Çocuk işçiler...
Çocuk işçiler... Çocuk işçiler...
Çocuk işçilerin sayısı neden artıyor?
Çocuk işçilerin sayısı neden artıyor? Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), BBC’ye yaptığı açıklamada çalışmak için okullarını bırakmak zorunda kalan çocukların sayısında artış yaşandığını söyledi.
Bakan Tekin’den ‘MESEM’ itirafı: Çocuk işçiler gece 10’a kadar çalışabilir!
Bakan Tekin’den ‘MESEM’ itirafı: Çocuk işçiler gece 10’a kadar çalışabilir! EMEP Milletvekili İskender Bayhan’ın soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevap verdi. Verilen cevapta, çocukların veli izniyle haftasonu da çalışabildiği aktarıldı. Bununla beraber, çocukların gece 10’a kadar çalışabildiği ortaya çıktı.