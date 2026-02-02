Erdoğan: ‘100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz’

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı.

“YOL MEDENİYETTİR”

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“30 Ocak'ta yapımı tamamlanan bölünmüş yayınlarımız 30 bininci kilometresinin hizmete almamızın gururunu yaşadık. Yalnızca 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Ülkemiz genelinde büyük bir ulaşım seferberliği başlatarak bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, bölünmüş yollarla birbirimize bağlanan şehirlerimizin sayısını da 77'ye çıkardık. Bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen başardık. Yol medeniyettir, yol ufuktur, yol vizyondur, yol demek ulaşım, sanayi, üretim, turizm, kalkınma demektir. Bölünmüş yol ve otoyol yatırımlarımız her yıl 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor. Senede 6,3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlarından kaynaklı kazalar hamdolsun neredeyse sıfıra indi.

"TÜRK TURİZMİ 2025 YILINI REKORLA TAMAMLADI"

Daha çok yol yaparsak trafik daha çok sıkışır, argümanı ile beceriksizliklerini örtmeye çalışanların bunları öğrenmesi gerekiyor. Ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. 30 bin 49 kilometre olan yol ağımızı ilk aşamada 31 bin 250 kilometreye ardından da 38 bin kilometreye çıkaracağız. Yolsuzluklarla yolunu bulanlara rağmen biz milletimiz için yeni yollar inşa etmeye Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılını enflasyondan ihracata temel ekonomik göstergelerde ümitvar şekilde kapatmıştı. Açıklanan veriler turizmde de yüzlerimizin gülmesine vesile oldu. Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar doları aştı. Bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefimizin üstüne çıktık. Kişi başı gecelik harcamada da rekor kırıldı. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcamazı yüzde 5,2 artışla 114 dolara yükseldi.

Ekonomiye dair diğer başlıklarda da müspet haberler alıyoruz. Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri geçen hafta itibarıyla 215,6 milyar dolara ulaştı. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatların bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız.

"İŞLETME BAŞINA 50 MİLYON LİRAYA KADAR CAZİP KREDİ VERİLECEK"

İmalat sanayimizi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Emek yoğun sektörlerimize yönelik 2026 yılında uygulayacağımız İstihdam Koruma Programı'nda istihdam başına aylık destek vermiştik. Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde zorlukları hafifletecek müjdeyi paylaşmak istiyorum. 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı olacak. İşletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi verilecek. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan bu kredi imkanına ulaşabilecek. KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız. Bu destekler ile imalat sanayimizde finansmana erişim ve finansman maliyetinde önemli kolaylık sağlamış oluyoruz.

"SURİYE İLE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİN İÇ İÇE GEÇTİĞİNİ GÖRMEDİLER"

Suriye 911 kilometre ile kara sınırımızın en uzun olduğu komşumuz. Suriye çok köklü dini, kültürel, tarihi, ticari ve beşeri bağlara sahip olduğumu kardeş ülke. Dicle ile Fırat birbiri ile ne kadar kardeşse biz de başta Suriye olmak üzere güneydeki komşularımızla öyle kardeşiz. Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. Ortadoğu bataklığı, bize ne Suriye'den dediler. Suriye ile Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmediler. Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar bugün de söylem üretmeye devam ediyorlar maalesef.

Buna son 3 haftada bir kez daha şahitlik ettik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideoloji taassupla bakanlar yine çuvalladı ve kardeşlik sınavından sıfırı çekti. Siyasi hesap yaparak bir kez daha sıfırda kaldılar. Türkiye Suriye ile ilgili her türlü insani yardımda bulunuyorken gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapıyorken 'Kürt düşmanı' gibi çirkin ifadelerle ülkemize iftira attılar. Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan, toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın, çatışma, savaş varsa burada kendimizi güvende hissetmemimizin mümkün olmadığını biliyoruz.

“SURİYE HALKININ ÖNÜNDE YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR”

Yanıbaşımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hıristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı komşu görmek istiyoruz . Bütün mücadelemiz önce Suriye'de ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasına yöneliktir. Suriye'nin kuzeyinde kan dökülmeden tek ordu, tek devlet, tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir. Suriye hükümetiyle SDG denilen yapı arasında varılan anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz bu yeni sayfanın çatışma ile değil huzur, barış, kalkınma ve refahla durdurulmasıdır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır.

“İNŞALLAH KIYAMETE KADAR DA BURADA OLACAĞIZ”

İpe un serme, ayak direme, oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın ruhuna uygun bir şekilde hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Türkiye gerilime yatırım yapan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır. Hangi kökenden, mezhepten, inançtan olursak olalım bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Atalarımızın hikmet dolu şu sözü herkese ibret olmalıdır: Sel gider kum kalır!

Suriye'de de toz bulutu dağıldıktan, taşlar yerine oturduktan sonra biz yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Bu dayanışma ruhunun zedelenmesine fırsat vermemeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan, sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimden bu konuda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum. Nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız. Kendi ikbalini Türkün, Kürdün, Arabın, Nusayrinin izmihlaline bağlayan özellikle habis odakları aramıza almayacağız. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir.

"SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'I KAPSAYAN 2 GÜNLÜK YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Rabbim kardeşliğimizi daim ve kaim eylesin diyorum. Yarın Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan 2 günlük yolculuğa çıkıyoruz. Her iki kardeş ülkeyle yapacağımız gelişmeleri bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze'nin güvenlik inşasında hangi adımları atabiliriz, İran'daki krizin tırmanmaması için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Rabbim ömür verdikçe 86 milyon vatandaşımızla birlikte tüm mazlum, mağdurlar için çalışacak, ter dökecek, mücadele edeceğiz. Türk milletinin başını yere eğdirmeyecek, şanla şerefle başı dik ve onurlu şekilde bu milleti temsil etmeyi inşallah sürdüreceğiz.”