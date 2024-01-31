Erdoğan, 14 Şubat'ta Mısır'a gidecek

Yayınlanma: 31.01.2024 - 18:32

Güncelleme: 31.01.2024 - 18:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat'ta Mısır’a bir ziyaret yapacağı ve burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Bloomberg'in aktardığına göre, Erdoğan’ın 14 Şubat’ta düzenleyeceği Mısır ziyaretinde masada İsrail-Hamas savaşı ve Ankara ile Kahire arasında Doğu Akdeniz’de işbirliğini artırma hedefleri olacak.

Ancak konuya ilişkin henüz Mısır ve Ankara'dan açıklama gelmezken söz konusu ziyaretin, 2013’ten bu yana Mısır’a yapılan ilk ziyaret olacağı belirtildi.

Erdoğan, 11 Kasım 2023'te İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi için bulunduğu Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile bir araya gelmişti.

'DARBECİ SİSİ' DEMİŞTİ

Mısır'da Temmuz 2013’te gerçekleştirilen askeri darbe sonrası seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, görevden alınarak hapse atılmış, yerine önce Adli Mansur sonra ise darbenin askeri mimarı Abdülfettah Es-Sisi gelmişti.

Darbe sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçen Sisi ile ilgili Erdoğan sert ifadeler kullanmıştı.

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamasında, “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50’ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…” demişti.