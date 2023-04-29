Erdoğan, 1987'de açılan havalimanını yaptığını iddia etti

Yayınlanma: 29.04.2023 - 18:33

Güncelleme: 29.04.2023 - 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda konuştu! İzmir’e yaptığı yatırımları anlatan Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in adı verilen ve 17 Kasım 1987'de dönemin başbakanı Turgut Özal'ın katılımıyla açılan Adnan Menderes Havalimanı’nı AKP döneminde açıldığını söyledi.

Erdoğan, “Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? Bay Bay Kemal sen neredeydin ya? Biz yaptık, biz. Ne varsa yaptık, hala yapıyoruz, yapacağız. Biz ne gerekirse yaptık. Bay Bay Kemal, sen İzmir'i çöpten, çukurdan kurtaramadın" diye konuştu.