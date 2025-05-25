Erdoğan’a TSK üzerindeki yetkisine tepkiler sürüyor: 'Orduyu siyasallaştıracak girişim'

İktidar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören düzenlemeleri Meclis’te görüşülen torba yasadan çıkardı. Ancak Erdoğan’a subayların rütbe bekleme ve terfi süreleriyle ilgili yetki veren düzenleme komisyonda muhalefetin itirazlarına karşın kabul edildi.

"İKTİDARIN SİYASİ MANEVRASI"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, TSK Personel Kanunu’nun ‘rütbe bekleme süreleriyle’ ilgili maddesindeki ‘bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltabilecek’ maddesinin aynen geçtiğini ve teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldüğünü anımsattı.

Solmaztürk, “Plan ve Bütçe Komisyonu, uzmanlık alanı ve görevi olmayan çok farklı konularda bir gün içinde aceleyle görüşüp karar alarak yürütmenin yasamaya dayatmasına boyun eğiyor, iktidarın siyasi manevrasının parçası oluyor” dedi.

"ORDUNUN MOTİVASYONUNA DARBE"

2024 yılı içinde sadece 2 kez toplanan Milli Savunma Komisyonu’nun 2025 yılı içinde de sadece 1 kez toplandığına dikkati çeken Solmaztürk, “Hulusi Akar, ısrarla ve büyük bir başarıyla Milli Savunma Komisyonu’nu çalıştırmıyor. TBMM Başkanı bütün bu olup bitene seyirci kalıyor. Muhalefetin girişimleriyle son derece vahim, ordunun moral ve motivasyonuna büyük bir darbe vuracak ve orduyu süratle siyasallaştıracak bir girişimin önlenmesi önemlidir. Böylece Meclisin ne derece işlevsiz ve tümüyle yürütmenin güdümünde olduğu bir kez daha görülmüştür” ifadelerini kullandı.