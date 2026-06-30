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Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti

Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti

30.06.2026 16:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı, Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. 

"NATO ZİRVESİ HASIMLARIMIZA GÜÇLÜ MESAJ OLACAK"

Kallas, Türkiye ziyareti öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada,  7-8 Temmuz'da NATO Ankara Zirvesi için de yeniden Türkiye'ye gideceğini belirterek, "Elbette her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkiler, son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek, son derece önemli. Bu, yalnızca İttifak için değil hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır" diye konuşmuştu. 

Kallas, Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecine ilişkin ise "Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa güvenliğinin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. 

İlgili Konular: #avrupa birliği #kaja kallas

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