Erdoğan, ABD'de muhalefeti şikayet etti: Mültecilere karşı acımasız
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ABD'ye yapmış olduğu ziyarette muhalefetin 'mültecilere karşı çok acımasız' olduğunu öne sürdüğü cümleler sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 19 Eylül'de ABD'ye yapmış olduğu ziyarette medyaya verdiği bir ropörtajda muhalafeti 'mültecilere karşı acımasız' olmakla itham ederek şikayet etmişti.
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.
''MUHALEFET ÇOK ACIMASIZ''
Erdoğan spikerin Türkiye'nin mültecilere en fazla ev sahipliği yapan bir ülke olarak mültecilere nasıl yaklaştığını sorması üzerine ''Mültecilere karşı bazı ülkelerde bakış açısı olumlu örneğin ABD'de ve Almanya'da böyle. Bizim de mültecilere bakışımız çok farklı. Ama ülkemizdeki muhalefetin mültecilere bakışı çok acımasız, böyle bir tehdit olarak görüyor. Mültecilere olan ev sahipliğimizi bugüne kadar yaptıysak aynen devam edeceğiz'' yanıtını vermişti.
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