Erdoğan, AKP’ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.
Toplantının ardından Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
AKP'ye katılan belediye başkanları şöyle:
Mehmet AYDIN – Konya Çumra Belediye Başkanı (Yeniden Refah'tan seçildi)
Davut KARADAVUT – Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı (Yeniden Refah'tan seçildi)
Hasan TURGUT – Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı (CHP'den seçildi)
Şenol ÖNCÜL – Çorum Ortaköy Aşağıgül Belde Belediye Başkanı (CHP'den seçildi)