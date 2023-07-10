Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
NATO zirvesi için Vilnius şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’ta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
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