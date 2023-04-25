Erdoğan, AYM Töreni'nde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:53

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:27

25 Nisan 1961 tarihinde kurulan Türkiye’deki en üst yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi’nin 61. kuruluş yıldönümü, bugün yüksek mahkemenin Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Heyet, AYM'nin kuruluş yıldönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE TOKALAŞMADI

Anıtkabir ziyaretinin ardından Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Yüce Divan Salonu'na önce Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'nun ardından salona gelen Erdoğan, protokol ile tokalaştı ancak Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadan yerine oturdu.