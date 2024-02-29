Erdoğan 'Bay Kemal'i mi özlüyor?

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde sürekli olarak kendisine seslenmesine yönelik açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 16:12
Erdoğan 'Bay Kemal'i mi özlüyor?
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'de yaşanan istifalara ilişkin  “Kimse partiden istifa etmemeli. Hepimiz partimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde sürekli olarak Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmesi dikkat çekiyor. Erdoğan 'Bay Kemal'i mi özlüyor? sorusunu Voa Türkçe'de yayınlayan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

“Aklınca parti (CHP) içinde bir farklı yapılanmayı özendiren cümleler kullandığını sanıyor. Yok öyle bir dünya. Cumhuriyet Halk Partisi birdir ve bütündür"


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