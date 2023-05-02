Erdoğan'dan seçime günler kala tehlikeli sözler: 'Bay bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu millet sana sandıkları mezar edecek'

Yayınlanma: 02.05.2023 - 15:30

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan burada yine Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, provokatif sözlerle 'seçim mesajı' verdi.

SEÇİM ÖNCESİ PROVOKATİF SÖZLER

"Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil" diyen Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

"SELO'YU ÖCALAN'IN YERİNE GETİRECEKLERMİŞ!"

Millet İttifakı'nı yine terörle yan yana getirmeye çalışan Erdoğan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı da hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo, cezaevinde. Selo'yu çıkaracağız diyorlar. Sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş! Bay bay Kemal'in demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak! Düzgün bir şey yok! Gerçek siyasetçi isen çıkarsın açıklarsın, hayatı yalan! Ben diyorum ki 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana, dolana evet demeyecek!"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı turizmi ile, tarımı ile, ticareti ile geliştirmek, zenginleştirmek için gece gündü çalıştık. Antalya da attığımız her adımda yanımızda yer aldı. Bir kez daha Antalya'nın desteğine talip olmak için bir aradayız.

* Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez. Denizini, toprağını, dağını kendisi ve vatanı için berekete dönüştürür. Burada yeni bir hayata başlamak isteyen herkesi kucaklar. Aynı zamanda bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü olduğunda kimsenin gözünün yaşına da bakmaz. Biz bunun için Antalya'yı ayrı bir seviyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Şu anda karşımda 100 bini aşkın Antalyalı var.

HEDEFİNDE YİNE MUHALEFET VAR

* Pazarlık kızıştığında ortaklardan biri kalkıp sonra yerine otururken HDP de bu cümbüşte yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, iki büyükşehir belediye başkanını dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendi için yer olduğunu gören PKK ve FETÖ durur mu, onlar da hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, Avrupa ve Amerika'daki tefecileri, simsarları, STK görünümlü istihbarat aygıtlarını saymıyorum bile. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var.

* Bu mekanizma CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin de hassasiyetlerini umursamıyor. Tıpış tıpış oy vereceksiniz diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi yönetimi değiştirirken Türkiye'nin kaldığı yerden yola devam etmesi değildir. Türkiye'yi; siyaseti ile, ekonomisi ile, diplomasisi ile yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmektir. Ama inşallah başaramayacaklar.

KILIÇDAROĞLU'NA DEMİRTAŞ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

* Antalya, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa bu iş tamamdır. Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Bu Selo cezaevinde. Selo'yu çıkaracağız diyorlar. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Buradan şu anlaşılıyor. Bay bay Kemal demek ki, parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar açıklarsın ama açıklayamaz. Hayatı yalan. Hep fırıldaklarla dolaşıyor. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana, dolana 'evet' demeyecek.

* Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun, evlatlarımızın maddi-manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi, köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil, Türkiye ile, Türk milleti ile, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.

"AZİZ MİLLET SANA SANDIKLARI MEZAR EDECEK"

* Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. 14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?

* Cudi'yi, Gabar'ı Tendürek'i bu teröristlere mezar ettik mi? Terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul edebilirler mi? Kandil'den 'AK Parti'yi destekleyemeyiz, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz' diyorlar. Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri, bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz. Emperyalistlerin suyuna gitmeyi değil, Türkiye'nin gücünü tarihinden alan duruşuna layık olmayı seçtiğimiz için hedefteyiz.

* Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere bakın. Onu destekleyenlere bakın. Tipik bir teslimiyetçisi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. Eskiden cennet vaadi ile gelip size cehennemi yaşatanlar vardı değil mi? Kılıçdaroğlu böyle bir tiptir. Ağzından çıkanı kulağı duymaz. Vaat diye söylediklerinin bir kısmı zaten yapılmış olan işlerdir. Söylediklerinin ucunun nereye gideceğini kendisi de bilmez. Ya da bilir ama söylemek zorundadır. Bu zat yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını, bürokratını, polisini tasfiye edeceğini söylüyor. HDP ve PKK ne diyorsa, FETÖ ne diyorsa onu söylüyor Kılıçdaroğlu.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA YÜKLENDİ

* Hangi insan kendi ülkesine, devletine, milletine bu kadar büyük kin duyabilir? Bay bay Kemal ABD'de bir benzin istasyonunda bir restorana giriyor. Orada neler çevirdi belli değil, açıklayamıyor. Pensilvanya'nın uzantıları ile orada sohbetini koyulaştırıyor. Hangi insan vatanına böylesine büyük nefret besleyebilir?

* İnşallah 14 Mayıs'ta aynı eser ve hizmet aşkı ile, aynı kararlılık ve azimle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Antalya'dan kendisine yakışanı bekliyoruz. Bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla büyükşehir belediye başkanları ne kazandırdı? Hiçbirinde bir şey yok. Bunların derdi başka. İstanbul'u sel alır götürür, bay bay Kemal'in adamı Bodrum'da. Bu seçimde Antalya'ya ne yakışır? Cumhuriyetimizin bir asırlık kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? Türkiye yüzyılını inşa etmek yakışır mı?

"KİMSEYE MEZHEBİNİ SORMADIK"

* Ülkeyi yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, mezhebini sormadık. Bay bay Kemal 'Ben Aleviyim' diyor. Eyvallah, biz sana Alevi misin değil misin sormadık ki? Bugüne kadar bunu niye söylemedin de şimdi söylüyorsun? Demek bu buradan bir şey bekliyor. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun!

* Antalya'da şehir hastanemizi yakında inşallah hizmete açıyoruz. 2088 konutun yapımına devam ediyoruz. Bu ülkenin ve bu milletin mayasının sağlam olduğunu felaket anlarında ispatlayarak, hepimizin geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağladınız. Sizlerin evlerini kaybeden vatandaşlarımıza nasıl kucak açtığınızı gördük. Şehrimizdeki konut sıkıntısının farkındayız. 7150 konut inşa edecek, 23 bin konutluk altyapılı arsa vereceğiz. Antalya'daki 6 millet bahçemizden 2'sini tamamladık, diğerlerinin çalışması sürüyor.

* Antalya Havalimanımızın kapasitesini yıllık 80 milyona çıkartıyoruz. Tamamladığımız projelerle Antalya'da 534 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Önümüzdeki dönemde Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat'a da doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Şu anda attığım imza ile doğal gaz bu ay bedava.

"TOKİ'Yİ KAPATACAKMIŞ, NEYİ KAPATIYORSUN?"

* Bay bay Kemal, TOKİ'yi kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 bin nire 1 milyon 300 bin nire? Bay bay Kemal, TOKİ'yi sana bu millet yedirtmez! Depremde TOKİ'nin neler yaptığını gördük değil mi? Antalya'da yangın ve sel felaketlerinde buradaki insanlarımızın yanında olduk. Evlerin yenisini yapıp verdik.

"CHP'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM..."

* Bugün buradan en çok daha CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum, diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyoruz. Bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. CHP, LGBT savunucularının, marjinal örgütlerin koçbaşı haline geldi. Yüz yıllık Cumhuriyetimizi değiştireceklermiş. Bay bay Kemal sana bu yolu açmaz benim milletim. 14 Mayıs'ta bu hesabı benim milletim sana soracak. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız diyenlerin her gün millete, bayrağa, vatana yaptığı hakaretleri daha ne kadar sineye çekeceksiniz. Devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tabloyu nasıl kaldıracaksınız?