Erdoğan: Ben artık Fenerbahçeli değilim

Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:10

Güncelleme: 19.04.2024 - 14:37

AKP MKYK’de 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler geniş bir şekilde masaya yatırıldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK’de CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi.

MKYK’de spordaki son gelişmeler de gündeme geldi.

"BEN ARTIK FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"

Yeni Şafak’ta Nur Banu Aras imzası ile yayınlanan haberde Erdoğan'ın "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediği iddia edildi.