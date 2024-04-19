Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:23

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos'a penaltılarda elenerek turnuvaya veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "İsmail Hoca, ikinci yarı toparlanan Fred ile mücadelenin en etkili isimlerinden İrfan Can’ı niye çıkardı anlamadım. Herhalde sarı kart ceza sınırında olduklarındandır! Sonlara doğru baskıyı artırsak da maç uzatmaya gidiyor. 103’te önce Livakovic, sonra direk, ardından çizgide Djiku... Yürekler ağızda. Ve penaltılar... Tadic, Cengiz, Bonucci gibi tecrübeli isimler penaltı kaçırırsa tur da gider kupa hayali de... Livakovic 2 penaltı çıkardı daha ne yapsın? Çok yazık oldu Fenerbahçe’ye hem de çok..." (Cumhuriyet)

"ÜÇÜNDEN BİRİ KALAMAZ MIYDI OYUNDA?"

Uğur Meleke: "Normal süre 1-0 sonuçlandıktan sonra ise apayrı bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Sarı-lacivertliler daha yorgun gözüktüler bu son otuz dakikada. Daha kopuk bir futbol vardı sahada. Üçü de üzgün bir biçimde oyundan çıkan Dzeko, İrfan ve Fred’siz takım daha renksizdi ve Olympiakos’u ortak etti oyuna. Bu futbolcuların hiç olmazsa biri ya da ikisi acaba 120 dakikayı tamamlayamazlar mıydı? Fred’in çıkmak istemediği netti vücut dilinden. Zira onlar sahadayken hem Fenerbahçe daha iyi oynuyordu, hem de penaltılarda kalitelerine ihtiyaç duyuldu bu isimlerin." (Hürriyet)

Güntekin Onay: "Fenerbahçe, gücünün ve kalitesinin, rakibinden oyun olarak da her alanda üstün bir takım olduğunun farkında değil miydi acaba? En azından İsmail Kartal değildi galiba... İlk maçta Ferdi. Fred ve İsmail’i yedek oturtup rakipten 3 gol yedikten sonra hamleleri yapması ne kadar yanlış ise dün akşam da 3 değerli oyuncuyu aynı anda çıkartması da hataydı. Fenerbahçe güle oynaya rahatlıkla geçmesi gereken bir turu Olympiakos’a adeta altın tepsi ile sundu." (Hürriyet)

"BU KEZ DOKTORLAR MASUM"



Engin Verel: "İsmail Hoca'nın hataları penaltılara kadar sirayet etti. Erken kopabilecek maç hayal kırıklığı ile bitti. Bu kadar yakın bir fırsat kim bilir bir daha ne zaman gelir. Söylenecek çok şey olsa da futbolcuların ayağına sağlık." (Akşam)

Ercan Güven: "Dün akşam tam bir şölen olarak başladı… “Doktor ne yersen ye” demiş, sahaya ideal kadro dizilmişti. Tribünler muhteşem, umutlar zirvedeydi. Ama Fenerbahçe oyundan düşüp, müthiş hamlelerle daha da dibe vurunca tur uzatmalara, oradan penaltılara kaldı. Livakovic mi kurtaracaktı takımı, ayağını topa değmeden penaltı kullanan Bonucci mi? Sorumlu kim?.. Bu kez doktorlar masum!.. Fred ve İrfan’ı çıkarıp Zajc’ı, Krunic’i sokan ve Fred de dahil herkesi hayretler içinde bırakan teknik heyet ilk sırada. Elveda Avrupa…" (Milliyet)

"KAÇINILMAZ SON"

Halil Özer: "Fenerbahçe’de ne kadar kötü olursa olsun Fred ile İrfan’ın çıkması top kontrolünde sıkıntı yarattı. Özellikle ilk uzatmada Yunan takımı daha etkiliydi. Ancak Fenerbahçe bu dakikalarda iyi savunma yaptı. Ve sonuç maç penaltılara gitti. Penaltılarda ise Livakoviç elinden geleni yaptı. Ama Tadiç, Cengiz ve Bonucci gibi isimler penaltıları kaçırınca kaçınılmaz son geldi." (Takvim)

Oktay Derelioğlu: "Uzatmalarda da Fenerbahçe mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Kartal ve öğrencileri, kaliteli bir oyun sergiledi. Turu geçmeyi hak eden taraf bana göre Fenerbahçe'ydi ama penaltılarda beceriksizdi" (Takvim)

"ÖNCELİKLE GOLÜ YEMEMEK İÇİN..."

İlker Yağcıoğlu: "İkinci golü atıp, turu geçelim derken turu kaybetme ihtimaliniz her zaman vardır. Bu yüzden de F.Bahçe öncelikle golü yememek için mücadele etti. Oyunun son anlarında yapılan Fred ve İrfan Can'ın çıkıp, Zajc ile Cengiz'in girmesini açıkçası yadırgadım. Buraya kadar gelmek başarı. Ama Fenerbahçe ikinci golü bulacak iştahı ve oyunu yansıtmalıydı. Çok yazık oldu." (Takvim)

Elvir Balic: "Fenerbahçe 55 dakika iyiydi ama sonrasında Fred, İrfan düştü. Szymanski düştü. Tadic bir şey yapmaya çalıştı. Dzeko'nun da hiçbir katkısı yoktu. Güçlü bir kulüben var, bu oyunculara güveniyorsun. Bu oyuncular ne zaman oynayacak? Cengiz, Zajc, Batshuayi girdi. Onlar ne yaptı işte? Sıkıntı bu, en ufak katkıları yoktu. Böyle olunca İsmail Hoca'yı eleştirmem."

"BU OLYMPİAKOS'A ELENİLMEZ"

Şansal Büyüka: "Karşına kim çıksın diye sorsalar, Olympiakos'u istersin. Yunan Ligi nerede, biz neredeyiz. Olympiakos nerede, Fenerbahçe nerede? Penaltılarla da olsa bu takıma eleniyorsun, yazık oldu. Atina'da ikram ettin, burada ikram ettin..."

Gürcan Bilgiç: "İki açıdan bakacağız bu maça. Birincisi, yukardaki yazdığımız gibi "Ah"larla… İkincisi Aston Villa ile oynanacak yarı finalin getireceği soru işaretleri ile… Fenerbahçe kazanmak için çıktı ama bir gün önce Manchester City'nin başına geldiği gibi. Olympiakos maçı penaltılara götürmek istedi ve başardı." (Sabah)

Ömer Üründül: "Ben kaçan yarı final için yazık oldu kelimesini kullanmayacağım. Eğer erken gol ile skoru dengeliyorsan müthiş taraftar desteği ile Yunan liginin dördüncüsüne ikinci golü atamıyorsan fazla söze gerek yok." (Sabah)