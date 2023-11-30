Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 15.45'te, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:19
Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Dubai'de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.


Erdoğan birleşik arap emirlikleri

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