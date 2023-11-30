Son Dakika: Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması: '15 Temmuz gecesi kurulan...'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:44

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları şu şekilde:

"Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız muhataplarıyla sürekli temas halinde. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.

"HEPİMİZİN BİLDİĞİ 'KARA TREN' TÜRKÜSÜ..."

İstanbul CHP ile geçmişi mumla arar oldu. Belli aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremiyorlar. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü. Hepimizin bildiği 'Kara Tren' türküsünü İstanbul halkı her gün söylüyor. İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metro bekliyor, metrobüs bekliyor.

Bunların gündeminde millete hizmet etmek gibi bir dert yok. Daha kötüsü öğrenmek istemiyorlar. Şehirlerimizin beş sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Çok daha yüksek oy oranlarıyla kazanacağız.

Yolunu, kaldırımını çözememiş muhalefetin karşısına Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle çıkacağız."