Erdoğan: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:45

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında AKP'li bir kadının uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası başladı" açıklamalarını hatırlatarak yanıt vermişti.

Soylu'nun bu açıklamasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soran Akşener, “Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Kocaeli’nde toplu açılış töreninde konuştu. Akşener’in açıklamalarına değinen Erdoğan, “Hanım efendi önce şunu bileceksin, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen nasıl oluyor da bunu konuşuyorsun. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Sen önce haddini bileceksin…” dedi.

Erdoğan ayrıca, alanda resmi sayılarla 70 bin kişinin bulunduğunu iddia etti.



Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz milletimizle yoldaş olduğumuz için Hak yolundan, hizmet ve eser yolundan asla şaşmadık. Kendilerine milleti değil de teröristleri, darbecileri yoldaş kılanlar milletimizle aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır. Mesela diyorlar ki, Kafkasya'da güç dengelerine dikkat etmeden destek verirseniz başımız çok ağrır, ekonomide bize dayatılan reçetelere uymazsanız başımıza taş yağar. Vekalet ettikleri kimlerse benzer örtülü tehditleri dile getiriyorlar.





Hanım kardeşlerimizin coşkusu da bugün maşallah yerinde. Peki, biz ne yaptık? Binlerce yıllık hizmet geleneğimizden aldığımız ilhamla ayağımızdaki prangaları birer birer kırıp milletimizle gönül bağımızı düğüm düğüm tahkim ederek büyük Türkiye'nin inşasına başladık. Sinsi tuzaklara rağmen bu yoldan sapmadık. Malum bir ana muhalefet bir de onun yanında yavru muhalefetler var.

"BİZİM KİTABIMIZDA UYUŞTURUCUYA YER YOKTUR"

Yavru muhalefetten birisi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucu ile mücadelede biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu konuda iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Biz gerekli mücadeleyi verdik, vereceğiz. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. Önce bir defa AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün.

"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI BUNLARA GAZ VERDİKÇE COŞUYORLAR"

Darbe girişimleri dahil her yöntemi denediler ama milletimizle birlikte hazır mıyız? Bu güçlü iradeyi yenemediler. Bu meydanda 70 bin kişi var. Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyan herkes ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Küresel ekonomik krizin ülkemizdeki yansımalarından cesaret aldılar. Milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sanıyorlar. Sırtlarını sıvazlayan büyükelçiler, FETÖ'sünden PKK'sına tüm terör örgütlerinin uzantıları, siyaset tüccarları, bu kardeşinizin ve Türkiye'nin düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar. Biz farklıyız, bu aşkımızı da kimse gölgeleyemez.

"İBB BAŞKANI SEÇİLDİĞİMİZDEN BERİ BİTMEYEN BİR MÜCADELE İÇİNE GİRDİK"

Masada 6 kişi var, masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkarabilecek potansiyel de görüyorum. Trajikomik gayretleri herkes gibi biz de izliyoruz.





İBB Başkanı seçildiğimizden beri kendimizi bitip bilmeyen bir mücadele içinde bulduk. "Muhtar bile olamaz" dediler. Ülkemizin doğrudan Cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi olduk. Üstüne bir de yönetim sistemini değiştirip tekrar Cumhurbaşkanı olduk. Bütün bu mücadeleyi milletimiz için verdik. Ülkemizi mahvetme, yönetimi değiştirme niyetlerini açıkça anlatmaya başladılar. Ülkenin yönetiminde darbe ve ekonomiyle başaramadıklarını 2023'te sandıkta gerçekleştirme niyetlerini açıkça anlatmışlardı. Milli iradenin gücünün üzerine çıkamadılar, 2023'ten de zaferle çıkacağız.





Batı'da medyasından siyasetçisine kadar her kesimden nezaket ve demokrasiyle bağdaşmayan o kadar görüş var ki cevap vermekten biz yorulduk. Bir diğer sorun da Batı'da güçlü siyasi kadrolar kalmadı. Batı da hızla irtifa kaybediyor. Salgından, savaşa, fiyat artışlarına kadar her kriz, Batı'nın güvenlik ve refah seviyesinde onulmaz yaralar açıyor. 85 milyon vatandaşımızın her birine sesleniyorum. 2023 Haziran'ı gelip çattığında karşınıza çıkan adaylara şu gözle bir bakın, bu isimlerden hangisi ülkenin başındaki dönemsel sorunları çözebilir, hangisi ülkeyi dönemsel ve küresel mücadelelerden çıkarabilir? Her bir vatandaşımdan önce bu soruları cevaplayıp tercihini en doğru şekilde yapmasını istiyorum.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına yönelik açıklamalarda bulunmuş,"Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Akşener'in açıklamalarına “Uyuşturucunun kökünü kurutacağız” iddiasında bulunarak şu yanıtı vermişti:

“Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?”