Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.
Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te
- Hamas'tan rehine açıklaması