Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi: 'İsrail'de ne işi var?'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 19:06

Güncelleme: 10.10.2023 - 19:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Düzensiz göçle mücadelede ülkemizin öncü konumu herkesin malumudur. Ülkemize terörle mücadelede verdiği destekten ötürü Avusturya'ya teşekkür ediyorum. Gelecek sene Türkiye ile Avusturya arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Görüşmelerde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldık.

* Terörle mücadele konusunda daha iş birliği bekliyoruz. Sayın Şansölyenin iş insanlarıyla doğrudan temas kurması önemlidir.

* Türkiye ile AB iş birliği konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Ülkemizin iradesini teyit ettiğimiz malum. Ancak Avrupa'da aynı yaklaşımı göremiyoruz. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifti kabul etmediğimizi vurguladım.

* Orta Doğu'da barış İsrail-Filistin sorununun çözümüyle mümkün. Başkenti Doğu Kudüs olan bir ülke kurulması gerekiyor.

* Bölge liderleriyle son durumu ele aldık. Bugün Putin'le de görüşeceğim, Guterres'le de görüşeceğim. Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla etkili tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırıyoruz.

* Gazzeli kardeşlerimiz büyük bir bombardıman altında, insani yardımın ulaşması için çabalarımız sürüyor. Türkiye elinden geleni yapacaktır.

* Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için müzakerelerin öneminin altını çizdim. Karadeniz tahıl girişimi hakkında bilgi verdim.

* Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, elektrik verilmiyor. Hani insan hakları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre bunu kesemezsiniz. Acımasızca hastaneler, ibadethaneler vuruluyor ama kimse bunun hakkında bir şey söylemiyor. ABD, uçak gemisini İsrail' gönderiyor. İsrail'de ne işi var, ne yapmaya geliyor, bunun etrafında ne yapacak? Orada bütün Gazze'yi ele alacak.

* Suriye'de 20'nin üzerinde Suriye'nin üssü var. Bu üslerin orada ne işi var? Bütün bunları da değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'ni İHA'sını ABD düşürüyor. Bu Türkiye şu anda ABD'nin NATO'da ortağı değil mi, bunu neyle izah edeceğiz. İşimize geldiği zaman ortak işine geldiği zaman terör örgütlerini silahlandırıyor ve Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Adil dünyayı kurmamız lazım."

Nehammer'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları ise şöyle:

"Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik ilişki yürütmek istiyoruz. Türkiye her konuda bizim önemli bir ortağımızdır. Özellikle de güç konusunda.

* İnsan kaçakçılığı konusunu ele aldık, hudutların korunması ve Avusturya'da 3.5 milyon euro ile bu projeleri destekleyecek. aynı zamanda deprem meydana geldiğini en kısa zamanda askerlerini, gönderdi. Dostlar zor günlerde de birbirleri için var olmalı.

* Bu dostluğun bir emaresidir. Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği potansiyeli konusunda çok etkilendim. Ekonomi bakanınız beni çok etkiledi, Türkiye'nin sanayi konusundaki ilerleyişi konusunda beni çok etkiledi. 5 milyar dolar hedefini dile getirdik üstüne de çıkabiliriz.

* Rusya'nın Ukrayna'ya saldırındaki, savaşın sona ermesi için elinden geleni yapması çok önemli bir işaret, bu formatta gelecekte de çalışmak mümkün olacaktır.

* Türkiye'nin başardığı bir şey var o da bir sürü ülkeye tahıl gönderilmesi. Güvenlik politikaları konusunda Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

* Ankara'da bir terör saldırısı oldu, inanılmaz bir dayanışma var. Güvenlik konusunda da iki bakanlık arasında dayanışma var.