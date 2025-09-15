Erdoğan bugün Katar'a gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, bölge güvenliğini bir kez daha tehdit etti. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi üyesi ülke liderleri, 'Olağanüstü Zirve'de bir araya geliyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırısının hemen ardından Katar Emiri Al Sani ile görüştü.

"Yanınızdayız" dedi, saldırılara karşı atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’teki ilk saldırısının ardından üçüncü olağanüstü zirve gerçekleştiriliyor.

Zirve, İsrail’in 9 Eylül’deki saldırısının ardından Katar’ın çağrısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye’nin desteğiyle düzenleniyor.

ERDOĞAN, KATAR YOLCUSU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’a gidiyor. Erdoğan, İsrail’in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlarını Başkent Doha’daki zirvede verecek.

Zirvede, son durum değerlendirilecek. İsrail’in katliamcı saldırılarına yönelik hangi adımların atılması gerektiği ele alınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 15 Eylül'de Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.