Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV’nin ortak yayınında uyuyakaldı. Erdoğan'ın uyuduğunun fark edilmesiyle birlikte kameraların aniden spikere çevrildiği görüldü.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı A Haber canlı yayınında uyuya kaldı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan aniden uyuklayınca kameraların açısının değiştirildiği fark edildi.
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