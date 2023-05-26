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Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV’nin ortak yayınında uyuyakaldı. Erdoğan'ın uyuduğunun fark edilmesiyle birlikte kameraların aniden spikere çevrildiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 22:18
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı A Haber canlı yayınında uyuya kaldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan aniden uyuklayınca kameraların açısının değiştirildiği fark edildi.


a haber Recep Tayyip Erdoğan Canlı yayın

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