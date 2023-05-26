Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde cemaate 'fetih' çağrısı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 18:53

Güncelleme: 26.05.2023 - 18:53

Cumhur ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Büyük Çamlıca Camii’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti.

Erdoğan, cemaate yönelik yaptığı konuşmada “Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin. Şimdiden bu fetihlere adım atmaya bizleri muktedir eylesin” dedi.

Camiyi miting alanı gibi kullanan Erdoğan'ın 'fetih' çağrısı yaptığı anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.