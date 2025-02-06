Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hak sahiplerine anahtar teslim etti. Erdoğan, törenin sonunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete olarak andığı Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'i sahneye çağırdı. Erdoğan ile Cengiz arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

Erdoğan, Mehmet Cengiz'e "Cengiz Holding'in yardımlarını beğenmedik. Daha fazla, daha fazla..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, binlerce yurttaş konteynerde yaşamaya devam ederken Erdoğan'ın anahtar teslimi sırasındaki Gassal göndermesi dikkat çekti. Erdoğan, anahtarı teslim ettiği bir depremzedenin mesleğinin 'gassal' olduğunu öğrenmesi üzerine "Bu aralar da gassal baya formda" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Depremin ilk anından itibaren devletin imkanlarını seferber ettik. Zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla devlet nerede diye soranlara devlet burada halkın yanında diyerek güçlü bir biçimde verdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı'