Erdoğan'dan '23 Nisan' mesajı: 'Çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Erdoğan dünya çocuklarına barış ve mutluluk dolu bir hayat temenni etti ve "Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Tek amacımız dünyanın tüm çocuklarının huzur ve güven içinde kardeşçe yaşaması" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

(Çocuklara) Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum.

''BEDELİNİ MASUM ÇOCUKLAR ÖDÜYOR''

Savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genelde masum çocuklar ödüyor.''

Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şu ifadeleri kullandı:

''BU MİRASA EN İYİ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAĞINIZA İNANIYORUZ''

''23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı da milli egemenlik bayramı olmasıdır. Meclis'imizin açılış günüdür. Bu günün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor. Siz çocuklara bırakacağımız miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz."